Corona-Situation in der Schweiz – Wann ist in der Schweiz das letzte Intensivpflegebett belegt? Die Spitze der zweiten Corona-Welle scheint in Sichtweite. Aber reicht das, um die Überlastung des Gesundheitswesens abzuwenden? Die Antworten auf die wichtigsten Fragen. Luca De Carli , Jacqueline Büchi , Markus Brotschi

Die Intensivstationen füllen sich – noch ist die Gefahr einer Überlastung nicht gebannt. Foto: Laurent Gillieron (Keystone)

Schon am Sonntag hätten die Schweizer Spitäler voll sein können. Noch letzte Woche nannten die Wissenschaftler der Corona-Taskforce den 8. November als frühesten Zeitpunkt, an dem «die Kapazität der Krankenhaus- und Intensivbetten erreicht und dann überschritten wird». Passiert ist das zum Glück noch nicht. Doch ist das Schreckensszenario nur aufgeschoben oder bereits abgewendet? Was wir heute wissen – und was nicht.

Wie entwickeln sich die Fallzahlen?

Rund 7700 neue Covid-19-Diagnosen pro Tag, das ist der Schnitt der letzten sieben Tage. Die Zahlen sind hoch, dennoch deutet einiges daraufhin, dass der Höhepunkt der zweiten Welle erreicht sein könnte. Zumindest scheine sich der Anstieg der Infektionen abzuflachen, allenfalls zu stabilisieren, sagt Stefan Kuster, beim Bundesamt für Gesundheit (BAG) zuständig für übertragbare Krankheiten.

Von einer Trendwende zu sprechen, ist laut Kuster aber zu früh. In der Tat hat es in der zweiten Welle bislang erst ein Schweizer Kanton geschafft, seine Fallzahlen deutlich zu senken. Im Wallis liegen sie im Wochenvergleich aktuell ein Drittel tiefer. Allerdings hat der Kanton das öffentliche Leben bereits vor zwei Wochen wieder stark heruntergefahren.

In den letzten sieben Tagen starben 383 Menschen mit einer laborbestätigten Covid-19-Erkrankung. Der Spitzenwert der ersten Welle lag im Frühjahr leicht darunter. Und angesichts der hohen Infektionszahlen der letzten Wochen ist davon auszugehen, dass die Zahl noch weiter steigt: Denn von der Ansteckung bis zum Tod vergehen im Schnitt rund 17 Tage, wie Anne Lévy, die Direktorin des BAG, am Freitag vor den Medien sagte. Wie in der ersten Welle sterben vor allem betagte Menschen an Corona: Im Mittel sind die Todesopfer 86 Jahre alt.

Was heisst das für die Spitäler?

Aktuell sind rund 3500 Corona-Patienten hospitalisiert. Das sind mehr als auf dem Höhepunkt der ersten Welle. Auf der Intensivstation befinden sich schweizweit 431 Infizierte, hinzu kommen rund 400 weitere Patienten mit anderen Krankheiten. Die Reserve an Intensivpflegebetten schmelze dahin, sagte BAG-Direktorin Lévy. Aktuell ist noch rund ein Viertel der Plätze frei, vor fünf Tagen waren es noch knapp ein Drittel. Für einzelne Kantone weist die Statistik keine freien Intensivpflegebetten mehr aus. Im Wallis etwa sind alle belegt. Besser ist die Lage in Zürich, Basel und Bern – hier sind noch knapp 30 Prozent der Plätze frei.

Die Gefahr, dass die Spitäler an ihre Kapazitätsgrenzen stossen, ist damit weiterhin real. Die wissenschaftliche Taskforce des Bundes hat verschiedene Szenarien durchgerechnet. «Wenn die Zahl der belegten Intensivbetten weiterhin im gegenwärtigen Tempo wächst, dann werden die derzeit verfügbaren 985 zertifizierten Betten in der Schweiz voraussichtlich bis zum 10. November voll sein», schreiben die Wissenschaftler. Das wäre am nächsten Dienstag.

Zusätzlich können weitere Intensivpflegeplätze organisiert werden, maximal 1400. Auch dieser Bestand reicht jedoch nicht aus, wenn sich der aktuelle Trend fortsetzt. In den optimistischeren Szenarien sind zwar die zertifizierten Betten über Wochen oder gar Monate restlos belegt, das absolute Maximum wird aber nicht ausgeschöpft.

Flaschenhals beim Personal

Mindestens ebenso kritisch wie die Zahl der Intensivbetten ist der Bestand des Personals. Rein theoretisch könnten zwar sogar noch mehr als 1400 Betten organisiert werden. «Aber die Realität wird uns zeigen, dass vermutlich nicht die Ausstattung fehlen wird, sondern vielmehr das Pflegepersonal, das am Bett dieser Patienten stehen muss», sagt Armeesprecher Stefan Hofer. Die Armee führt derzeit für den Bund Buch über die Spitalkapazitäten.

Auch für Yvonne Ribi, Geschäftsführerin des Schweizer Berufsverbands der Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner, ist klar, «dass der Flaschenhals in der zweiten Welle beim Personal ist». Ribi hat Kenntnis von mehreren Fällen, in denen Betten auf Intensivstationen wegen Personalmangels nicht vergeben werden konnten.

Die Pflegenden seien vielerorts heute schon am Anschlag, «und wenn die Kurve ansteigt, werden die Müdigkeit und die emotionale Belastung zweifellos zu einer Situation von noch mehr Stress und von Abwesenheiten führen», sagt Armeesprecher Hofer.

Derzeit suchen die Spitäler in der ganzen Schweiz händeringend nach Verstärkung. Ehemalige Berufsleute und Absolventinnen von Pflegefachschulen werden systematisch angeschrieben, mehrere Kantone haben um Unterstützung durch die Armee ersucht. Eine erste Kompanie steht ab Montag in Genf im Einsatz.

Doch auch dies werde nur teilweise zu einer Entlastung führen, so Ribi. «Die Soldaten sind beispielsweise im Transportbereich oder in der Administration sicher eine grosse Hilfe. Aber für die direkte Pflege der Patienten, an den Beatmungsgeräten, werden die meisten von ihnen nicht qualifiziert sein.»

Wie läuft es mit dem Testen und Tracing?

Rund jeder vierte Corona-Test ist derzeit in der Schweiz positiv – ein viel zu hoher Wert. Viele Fälle ohne Krankheitssymptome werden wohl nicht entdeckt. Darauf hat am Freitag an der Pressekonferenz des BAG auch der Basler Kantonsarzt Thomas Steffen hingewiesen.

Bei den PCR-Tests, bei denen es mehrere Tage dauern kann, bis die Patienten ein Resultat erhalten, operiert die Schweiz derzeit am obersten Limit: Rund 38’000 neue Tests wurden dem BAG am Freitag gemeldet. So einen Tageswert hatte der Bundesrat im September als Ziel für den Winter ausgegeben.

Die Experten hoffen deshalb auf die sogenannten Schnelltests mit einem Resultat innert 15 bis 30 Minuten. Eingesetzt werden dürfen diese in der Schweiz seit Montag. «Sie haben ein grosses Potenzial», sagte Kantonsarzt Steffen. Diese Woche spielten sie aber noch keine Rolle: Obwohl der Bund letzte Woche Zehntausende Schnelltests an die Kantone ausgeliefert hat, wurden dem BAG bis Donnerstag erst die Resultate von «einigen Hundert» Tests gemeldet. Die notwendige Infrastruktur befindet sich noch im Aufbau, obwohl der ungefähre Zeitpunkt der Zulassung schon vor einem Monat bekannt war.

Die vielen positiv getesteten Menschen bringen auch die Contact-Tracer in den Kantonen ins Schleudern. Man sei überrumpelt worden, der Anstieg der Fallzahlen sei bis zu 30-mal so stark ausgefallen wie erwartet, sagte Kantonsarzt Steffen. Mit einem Ausbau der Teams soll die Situation nun Schritt für Schritt wieder stabilisiert werden.