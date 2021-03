Ausgangslage

Der Bundesrat entscheidet heute über weitere Öffnungsschritte. Die Ausgangslage ist nicht einfach: Der psychologische und wirtschaftliche Druck ist hoch, die epidemiologische Lage ungünstig.

«Wir wollen jetzt nicht öffnen und dann wieder schliessen müssen», sagte Gesundheitsminister Alain Berset am Mittwoch. Die Kontrolle über die Fallzahlen zu verlieren, sei noch immer gefährlich.

Die Zahlen geben keinen Anlass zu mehr Optimismus. Die 14-Tage-Inzidenz und der R-Wert liegen deutlich über den Richtwerten. Klar im grünen Bereich lag mit knapp 170 einzig der Richtwert von 250 für die Belegung der Intensivbetten.

Die wissenschaftliche Taskforce des Bundes sieht deshalb wenig Luft für weitere Öffnungsschritte. In ihrer neusten Lagebeurteilung schätzt sie das Wachstum von Sars-CoV-2 als exponentiell ein. Jegliche Zunahme von Kontakten oder Mobilität würde zu einer weiteren Zunahme der Ansteckungen führen.

Ein definitives Nein zu neuen Lockerungen bedeuten die Zahlen jedoch nicht. Der Bundesrat kann sich auch über die Richtwerte hinwegsetzen und Lockerungen wenigstens teilweise vollziehen. Die Aufhebung der Fünf-Personen-Regel für private Treffen in Innenräumen, die Öffnung der Restaurantterrassen, Sport in Innenräumen oder Kultur- und Sportveranstaltungen mit wenig Publikum stehen etwa zur Wahl.

Lesen Sie dazu: Diese Öfnungs-Varianten diskutiert der Bundesrat heute

Die Kantone stützen grundsätzlich das vorgeschlagene Vorgehen des Bundesrats, viele verlangen aber auch Öffnungen in einem schnelleren Tempo und in grösseren Schritten. So möchte die Hälfte aller Kantone auch die Innenbereiche der Restaurants rasch öffnen. Knapp die Hälfte möchte auch die Homeoffice-Pflicht aufheben.

Gemäss der neuen Corona-Umfrage der SRG wollen 67 Prozent der Befragten die Aussenbereiche der Restaurants spätestens Ende März öffnen, über die Hälfte befürwortet auch die Öffnung der Innenbereiche.

Das Dilemma, das der Bundesrat lösen muss, ist offensichtlich: Die Zahlen halten mit den psychologischen und wirtschaftlichen Bedürfnissen nicht Schritt.