Geldblog: Leserfrage zu Hypozinsen – Wann kommt die Zinswende? Da in den USA die Zinsen nach oben tendieren, befürchten viele Eigenheimbesitzer auch hierzulande einen Hypozinsanstieg. Zu Recht? Martin Spieler

Vage Zukunftsprognosen: Letztlich ist es schwierig zu sagen, wann die Hypozinsen wieder anziehen werden. Illustration: Christina Baeriswyl

Im Dezember 2022 läuft meine zweite Tranche der Hypothek aus. Meine Hausbank kam auf mich zu und wollte meine Hypothek verlängern. Grund: die steigenden Zinsen. Ich wollte noch bis Ende Jahr abwarten. Stehen die Zeichen wirklich für einen Anstieg? Jetzt bin ich mir nicht sicher, ob ich abwarten oder für fünf beziehungsweise zehn Jahre verlängern soll. Leserfrage von P.H.

Über die Zinsen ist derzeit in den Medien viel zu lesen. In erster Linie geht es aber um die Zinsen in den USA. Hier sind die Zinsen für lang laufende Staatsanleihen phasenweise stark angestiegen. Auch fürchten sich viele Anleger in Amerika vor einer steigenden Inflation, weshalb die Börsen zeitweise unter Druck geraten sind. Dies, nachdem die Konsumentenpreise im April stark angestiegen sind – deutlich stärker als erwartet. Tatsächlich sind die Zinsen in den USA in die Höhe geklettert und es wird darüber spekuliert, wie lange die US-Notenbank wohl warten kann, bis sie eine Zinswende einläutet. Dies alles betrifft aber die USA und nicht Europa und schon gar nicht die Schweiz.