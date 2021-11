Konflikte in der Beziehung – Wann Paartherapie funktioniert – und wann nicht So gut wie alle Menschen in Beziehungen streiten – viele erhoffen sich von einer Paartherapie Besserung. Das sind die neusten Erkenntnisse aus der Therapie-Forschung. Christian Weber

Sie kämpfen um ihre Beziehung: Scarlett Johansson und Adam Driver im Film «Marriage Story». Foto: Alamy Stock Photo

Jedes glückliche Paar ist auf seine eigene Weise glücklich, alle unglücklichen Paare gleichen einander. Das ist eine gute Erkenntnis, denn sie lässt hoffen, dass es auch allgemeine Methoden gibt, wie man ihnen helfen kann. Tatsächlich zeigt sich, dass manche Ideen der modernen Paartherapie wirklich helfen. Neun Beobachtungen zu einem grossen Problem – und möglichen Reparaturarbeiten.

Die meisten Paare leiden

«Klar ist, dass ein grosser Bedarf für Paartherapie besteht», sagt der klinische Psychologe Christian Roesler von der Katholischen Hochschule Freiburg, der mit «Paarprobleme und Paartherapie» (Kohlhammer) ein Lehrbuch zum Thema geschrieben hat. Fast alle Paare leiden gelegentlich an ihren Konflikten, viele, vermutlich die meisten, tun es dauerhaft. In der Schweiz wurden im vergangenen Jahr laut dem Bundesamt für Statistik 35 160 Ehen geschlossen und 16 200 geschieden, durchschnittliche Ehedauer: 15,6 Jahre. Die Scheidungsrate liegt bei annähernd 50 Prozent. Bis zu einem Viertel der Paare leben in stabilen, aber unzufriedenen Beziehungen. Unverheirateten, kinderlosen Paaren fällt der Schritt zur Trennung noch leichter. Mindestens bis zum 30. Lebensjahr betreiben die meisten jungen Menschen heute ohnehin serielle Monogamie.