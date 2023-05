Geldberater: Frage zur 2. Säule – Wann freiwillige PK-Einzahlungen Sinn machen – und wann nicht Nicht in allen Fällen sind freiwillige Einzahlungen in die Pensionskasse empfehlenswert. Darauf sollten Versicherte achten. Martin Spieler

Zig Kassen, zig Reglemente: Es gibt Pensionskassen, welche freiwillig einbezahlte Sparbeiträge bei einem Todesfall nicht ausbezahlen. Illustration: Christina Baeriswyl

Immer wieder ist zu lesen, dass man die Einkaufsmöglichkeit in die PK nutzen soll. Ist dies auch empfehlenswert, wenn man unverheiratet ist, keine Kinder und keinen Lebenspartner hat? Kaufe ich mich zum Beispiel ein, indem ich ein Säule-3a-Konto auflöse und nicht das Glück habe, ein langes Leben zu geniessen, hinterlasse ich alles Geld der PK, auch die Einkaufssumme, welche ansonsten auf einem Konto wäre, von dem wenigstens meine Geschwister profitieren könnten. Bin ich mit dieser These auf dem falschen Weg und würden Sie auch in meiner Situation empfehlen, die Einkaufssumme auszuschöpfen? Leserfrage von M.V.