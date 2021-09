Warten auf Impfstoffspenden – Wann wird die Welt geimpft sein? Theoretisch gibt es in Kürze genug Impfstoff für alle Menschen. Doch die bisherige Entwicklung weckt Zweifel, dass dieser auch überall ankommt und verabreicht werden kann. Berit Uhlmann

Ein Krankenpfleger impft eine Frau gegen Covid-19 bei einem Tür-zu-Tür-Besuch bei Menschen, die weit weg von Gesundheitseinrichtungen in Siaya, Kenia wohnen. Foto: Brian Ongoro (AFP)

Nun hat US-Präsident Joe Biden das Thema Impfgerechtigkeit zur Chefsache gemacht. «Wir müssen in die Vollen gehen!», forderte er auf einem von ihm einberufenen Corona-Gipfel und meinte damit, dass nun endlich auch die Menschen in den ärmeren Ländern Vakzine gegen Covid-19 bekommen sollen.

Experten aus dem Bereich der globalen Gesundheit werden ihm da kaum widersprechen. Denn für nichts anderes werben internationale Organisationen und Wissenschaftler seit dem Frühjahr. Sie fordern die faire Verteilung der lebensrettenden Spritzen, und das mit drastischen Worten und wachsendem Unmut. Manche verfallen dabei gar in Zynismus, wie Bruce Aylward. Der WHO-Mitarbeiter fragte, ob man in den reichen Ländern vielleicht als Nächstes die Goldfische impfen wolle, bevor auch nur die Gefährdetsten in den armen Regionen an die Reihe kommen.