Femizid in Oberwinterthur – War es eine Tat mit Ankündigung? Nach dem Tötungsdelikt in Oberwinterthur liegen dem «Landboten» neue Informationen vor. Die Staatsanwaltschaft «verzichtet» aber darauf, diese zu bestätigen und Fragen zu beantworten. Gregory von Ballmoos

Am 16. Februar kam es an der Farmerstrasse in Oberwinterthur zu einem Tötungsdelikt. Die Hintergründe sind unklar. Foto: Marc Dahinden

Am 16. Februar wurde in einer Wohnung an der Farmerstrasse in Oberwinterthur eine tote Frau mit Schusswunden gefunden. Ein mutmasslicher Täter, der Grossvater des getrennt lebenden Ehemannes, wurde am Tatort verhaftet.

In der Wohnung war auch die knapp 2-jährige Tochter des Opfers. Das Mädchen wurde von einer Nachbarin, die auch die Polizei verständigte, in Sicherheit gebracht. Das erzählte ein Nachbar dieser Zeitung. Das Mädchen wurde laut einer Mitteilung der Kantonspolizei Zürich in eine «geeignete Institution» gebracht.

Hinweise auf die Tat?

Die Ehe zwischen der Getöteten und ihrem in Serbien lebenden Mann ist gescheitert. Dem Vernehmen nach ist die Scheidung beim Bezirksgericht Winterthur hängig. Dass es genau in dieser Phase zu einem Tötungsdelikt kommt, überrascht Experten nicht. «Wir wissen, dass das Risiko eines tödlichen Übergriffs auf Frauen in der Phase einer Trennung am höchsten ist. Hier dürfte der Anteil geplanter Taten, die nicht im Affekt passieren, hoch sein», sagt Kriminologe Dirk Baier von der ZHAW. Dann habe es im Vorfeld meist auch schon Hinweise wie ernsthafte Drohungen gegeben.