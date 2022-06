Bezirksgericht Bülach – Waren die Vergewaltigungen eine Wahn­vorstellung? Mit einem besonderen Fall beschäftigt sich das Bezirksgericht Bülach. Es geht um eine Frau mit psychischer Erkrankung, die einem Mann schwere Vorwürfe macht. Thomas Mathis

Der Staatsanwalt hat Anklage am Bezirksgericht Bülach erhoben, obwohl er einen Freispruch verlangt. Foto: Sibylle Meier

Es sind schwere Vorwürfe, die eine Frau dem ehemaligen Leiter einer Institution macht, in der sie vor bald zehn Jahren für ungefähr ein Jahr gelebt hat. Es geht um nichts weniger als zwei Vergewaltigungen und unzählige sexuelle Handlungen sowie auch einvernehmlichen Geschlechtsverkehr in dieser Zeit – zum einen in der Institution selbst, zum anderen beim Beschuldigten daheim. Vor dem Bezirksgericht Bülach bekräftigte die Frau diese Woche ihre Anschuldigungen und schilderte die Vorfälle teilweise detailreich.