Auto-Open-Air am Flughafen – Warnblinker bedeuten Applaus, die Lichthupe simuliert das Tanzen Mit dem Auftritt des Berliner Rappers Kool Savas ging das «Sunrise Skylights Drive-in Open Air» auf dem Langzeitparkplatz P17 beim Flughafen Zürich am Samstag in die heisse Phase. Beatrix Bächtold

Der Berliner Rapper Kool Savas sagte bei seinem Auftritt beim «Sunrise Skylights Drive-in Open Air»: «Wisst ihr, es ist wie in einem verrückten Fiebertraum. Ich habe noch nie vor Autos gespielt.» Foto: Paco Carrascosa

Rap-Fans aus der ganzen Schweiz und auch solche aus Deutschland strömen am Samstagabend in Richtung Flughafen in Kloten. Der Dielsdorfer Philipp Tell ist mit seinem Auto mit ZH-Kennzeichen schon fast ein Exot. «Cool, Kool Savas live zu sehen! Das Ticket habe ich bei einem Wettbewerb von Sunrise, dem Hauptsponsor des Open Airs, gewonnen», sagt der 36-Jährige. Doch er muss sich gedulden. Noch ist die Schranke zum Parkplatz P17 unten. Die Autoschlange wächst. Es sind bereits an die 50 Fahrzeuge da. Die meisten von ihnen mit dicken Walzen, polierten Felgen und gefüllt mit Party-Volk.