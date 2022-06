Wetter am Pfingstwochenende – Warnung vor Gewittern Die Temperaturen können übers Pfingswochenende bis zu 30 Grad erreichen. Vor allem am Freitag und am Sonntag stünden laut Wetterdienste gewitterträchtige Phasen an.

Wetterdienste prophezeien ein Pfingstwochenende mit hohen Temperaturen und Gewittern. (Symbolbild) Foto: Keystone

Meteoschweiz hat für Freitag eine Gewitterwarnung mit Gefahrenstufe drei ausgesprochen. Davon betroffen sind die Westschweiz, das Wallis und der Alpennordhang, wie der Wetterdienst des Bundes über Twitter mitteilte.

Auch der Wetterdienst Meteonews warnte auf seiner Website vor einem gewittrigen Pfingstwochenende. Vor allem am Freitag und am Sonntag stünden gewitterträchtige Wetterphasen an, teilte Meteonews mit. Es bestehe die Gefahr von lokalem Hagel, Starkregen und Sturmböen. Das grösste Gewitterrisiko herrsche am Freitag in der Ostschweiz. Die Temperaturen können übers Pfingswochenende laut Meteonews bis zu 30 Grad erreichen.

SDA

