Tag 1 nach Lockdown 2 – Warteschlangen für Kinderfüsse und Modebewusste im Glatt Schuhe für die Kleinen und die neue Frühlingsgarderobe: Dafür standen die Menschen im Glatt am Montag bereits vor Ladenöffnung Schlange. In den meisten Geschäften blieb es aber ruhig. Daniela Schenker

Modebewusste Glatt-Kundschaft in der Wartezone. Foto: Francisco Carrascosa

Es ist in den vergangenen Tagen zu einer Art Gewissensfrage geworden: Geht man hin oder wartet man? «Nie im Leben am ersten Tag», sagt die Freundin, «frühestens in einer Woche.» So einen Menschenauflauf tue man sich doch nicht freiwillig an, findet sie. Mit ihrer Meinung ist sie nicht allein.

Doch da ist auch jener Kollege, der die Wiedereröffnung der Ladengeschäfte nicht erwarten kann: «Endlich neue Laufschuhe.» Einkaufen im Internet mache einfach keine Freude. Und überhaupt: Ein Getümmel werde das sicher nicht. «Es sind ja noch Ferien, da wird wohl nicht viel los sein.»