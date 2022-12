Zinsentscheid in den USA – Warum Anleger gegen die mächtigste Bank der Welt wetten Vor der Schweizerischen Nationalbank entscheidet am Mittwochabend die US-Notenbank über die Zinspolitik. An den Börsen wird der künftige Kurs von Vorsitzendem Jerome Powell mit Spannung erwartet. Victor Gojdka

Liegt im Clinch mit Anlegern: Jerome Powell, Vorsitzender der amerikanischen Notenbank Federal Reserve. Foto: Carolyn Kaster (Keystone)

Der Auftritt von Börsenprofessor Jeremy Siegel dauerte nur fünfeinhalb Minuten, hatte es aber in sich. Was er von US-Notenbankchef Jerome Powell halte, dem derzeit wohl wichtigsten Mann im globalen Finanzsystem? Statt diplomatischen Geschwurbels blafft Siegel in die Kamera: «Mal im Ernst», sagt der 77-Jährige in Richtung des Zentralbankers, «ich weiss wirklich nicht, auf welchem Planeten er lebt.»



Siegels öffentlicher Angriff auf den Notenbankchef passt ins aktuelle Bild der Börsen: Seit Monaten duellieren sich die Anleger mit dem amerikanischen Notenbankchef. Während Powell davor warnt, dass sich die Inflation in den USA als überraschend klebrig erweisen könnte, halten die Börsen seit Monaten dagegen.