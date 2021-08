Kolumne Philipp Loser - Warum aus Thierry Burkart ein Freisinniger wurde (und aus mir eher nicht)

Mit das Interessanteste an der Kandidatur von Thierry Burkart zum neuen Präsidenten der FDP ist die Geschichte seiner Politisierung.

1989 fand die Abstimmung über die Abschaffung der Armee statt, Burkart war vierzehn Jahre alt und klar pro Armee. Gemeinsam mit ein paar Kollegen aus der Schule gestaltete er einen Flyer, kopierte ihn mit dem eigenen Sackgeld in der örtlichen Drogerie (konnte man früher Kopien machen in der Drogerie?) und verteilte ihn im Dorf. Die Abstimmung wurde schliesslich gewonnen (trotz der Flyer allerdings nicht so deutlich, wie sich das die Militaristen gewünscht hätten).