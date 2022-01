Bei einem Mangel gibt es drei Optionen Infos einblenden

Grundsätzlich gibt es auf neuen Geräten eine zweijährige Garantie. Wenn es trotz sachgemässen Gebrauchs innerhalb der Garantiefrist zu einem Defekt kommt, sollte der Kunde oder die Kundin dies umgehend beanstanden. In diesem Fall ist von einem Mangel die Rede.

Kunden haben in diesem Fall vom Gesetz her drei Optionen: Sie können eine Preisreduktion, einen Ersatz verlangen oder vom Kauf zurücktreten. Viele Händler ändern dies in ihren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) und sehen einzig die Nachbesserung im Sinne einer kostenlosen Reparatur vor. Scheitern mehrere Reparaturversuche, lässt sich aber auch über die AGB ein Rücktritt vom Kauf nicht wegbedingen. (ki)