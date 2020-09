Quarantänepflicht für Nachbarländer – Warum Berset Pariser anders behandeln will als Elsässer Deutschen Touristen droht nach der Heimkehr aus der Waadt und Genf die Quarantäne. Gleiches könnte bald auch Reisenden blühen, die aus Paris oder Südfrankreich in die Schweiz zurückkehren. Markus Brotschi , Benjamin Gafner

Kommt die Quarantänepflicht für Reisende aus Frankreich? Ein Wächter am Grenzübergang in Goumois. LMD

Am Freitag befasst sich der Bundesrat mit der heiklen Frage, ob für Reisende aus Frankreich künftig eine Quarantänepflicht gelten soll. Denn aufgrund der hohen Infektionszahlen – aktuell 139 Fälle pro 100’000 Einwohner in den letzten 14 Tagen – erfüllt Frankreich eigentlich schon seit einiger Zeit die Schweizer Kriterien eines Risikolandes. Allerdings scheute sich der Bundesrat bisher, das Nachbarland auf die Risikoliste zu setzen, nicht zuletzt weil Zehntausende von Grenzgängern täglich in die Schweiz zur Arbeit kommen.