Gesinnungswandel zu Bitcoin-Zugang – Warum Blackrock der Kryptobranche zu Hilfe kommt Der Vermögensverwalter spannt mit Coinbase zusammen. Digitalwährungen werden endgültig salonfähig. Eflamm Mordrelle

Das Zusammenspannen mit Coinbase ist ein starkes Zeichen für die fortschreitende institutionelle Adoption von Digitalwährungen: Blackrock-Hauptsitz in New York. Foto: Mark Lennihan (Keystone)

Der Kryptoindustrie geht es nicht gut. Zwar hat sich der Bitcoin jüngst um 22’000 Franken etwas stabilisiert. Die Sommerrally an den Aktienmärkten hat die digitale Leitwährung aber nicht mitgemacht. Seit dem Höchst im November 2021 hat sie fast zwei Drittel ihres Werts verloren – und mit ihr fast alle Kryptoanlagen. Der Wertzerfall in diesem «Kryptowinter» hat viele spezialisierte Anbieter in Schwierigkeiten gebracht. Nach der Insolvenz der Kryptobanken Celsius Network, Voyager Digital und des Hedge Fund Three Arrows Capital hat am Montag mit Hodlnaut ein weiterer Akteur seine Aktivitäten eingestellt.