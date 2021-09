Digitalisierung mindert Austausch – Warum das kontaktlose Leben Glücksgefühle verhindert Wer will, kommt nahezu ohne Kontakt zu anderen durch den Alltag – beim Reisen, im Restaurant oder beim Shoppen. So praktisch das ist: Der Austausch mit Unbekannten hätte überraschende Vorteile. Denise Jeitziner

Selber scannen, selber bestellen, selber bezahlen: In manchen Restaurants ist der Kontakt zur Bedienung auf ein Minimum reduziert. Foto: Getty Images

Eine Reise in Europa fühlt sich im Moment an, wie eine Reise in die kontaktlose Zukunft. Die Gäste links und rechts von uns in der Gartenbeiz löffeln vietnamesische Suppe, klauben mit Essstäbchen Avocado-Schnitze aus bunten Bowls und nippen an eisgekühlten Getränken. Wollen wir eigentlich alles auch, aber der Kellner hinter dem Tresen ist mit seinem Handy beschäftigt. So weit alles normal, aber eben doch nicht ganz.

Eine Menükarte fehlt auch auf dem Tisch. Stattdessen klebt darauf bloss ein schwarz-weisser QR-Code, den wir irgendwann scannen, weil wir ja sonst nichts zu tun haben in unseren Ferien. Und prompt erscheint auf dem Handy nicht nur das komplette Menü, man kann gleich auch per Kreditkarte bezahlen. Probieren wir natürlich aus. «Jetzt verbindlich bestellen?» «Ja.» Es dauert keine zehn Sekunden, und der junge Mann kommt in Bewegung. Ein paar Minuten später stehen unsere Getränke auf dem Tisch, und das Allerbeste: Nach dem Dessert werden wir nicht mühsam auf die Rechnung warten müssen.