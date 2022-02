Der Happy Beck muss raus – Warum der Kreis 4 seine Party-Bäckerei verliert Eine Sanierung und strengere Vorschriften verhindern, dass die Dienerstrasse 32 eine Backstube bleibt. Die Zukunft des Happy Beck ist ungewiss. Beat Metzler

Der Name kommt von seiner guten Laune: Yakup Aydin vor dem Happy Beck. Foto: Thomas Egli

Bald wird Yakup Aydin vier Wochen Ferien machen. Am Stück. Noch nie in seinem Leben hatte er nur annähernd so lange frei.

Aydins Vertrag für das Lokal der Dienerstrasse 32 läuft Ende März aus, wie TeleZüri berichtete. Die städtische Stiftung für preisgünstigen Wohn- und Gewerberaum (PWG) renoviert das rund 130-jährige Haus in der Nähe der Langstrasse, das sie 2003 gekauft hat. Alle Mietenden müssen raus.