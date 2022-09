Abo Reportage aus dem Oberwallis – Warum der Strom in einem Dorf supergünstig und im Nachbardorf sauteuer ist Die Preise für Energie steigen drastisch – aber nicht überall. Die Unterschiede sind auch da riesig, wo der Strom herkommt, beispielsweise im Oberwallis.

Strom für 140’000 Haushalte – der gut gefüllte Stausee Mattmark bei Saas-Almagell. Foto: Thomas Andenmatten

«Die Zahl ist falsch!» Fabian Zurbriggen schüttelt den Kopf. Er kann sich schon gar nicht mehr richtig aufregen. Zu oft hat der Gemeinderat alles erklären müssen, seit Saas-Almagell in den letzten Tagen unverhofft in die Schlagzeilen, manche meinen sogar – in Verruf geraten ist. Es geht um Strompreise. Und die sind nirgendwo im Oberwallis höher als ganz hinten im Saastal, in den Gemeinden Saas-Almagell und Saas-Fee. Obwohl genau hier eigentlich genug Strom produziert würde, um alle Haushalte des Kantons zu versorgen. Aber der Strom fliesst an den Gemeinden vorbei, bis nach Zürich oder Luzern.