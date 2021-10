«Apropos» – der tägliche Podcast – Warum der Widerstand gegen das Covid-Gesetz so divers ist

«Apropos» – der tägliche Podcast – Datenschützerinnen und Freiheitstrychler – warum der Widerstand gegen das Covid-Gesetz so divers ist Parlament, Bundesrat und fast alle grossen Parteien stützen das Covid-19-Gesetz deutlich. Woher kommt nun der Widerstand von so unterschiedlichen Gruppen? Edgar Schuler als Gast , Vivienne Kuster , Philipp Loser als Host

Am 23. Oktober versammelte sich das Nein-Lager zum Covid-19-Gesetz zu einer Kundgebung in Bern. Bild: Peter Schneider (Keystone)

Der Widerstand gegen das Covid-19-Gesetz ist ziemlich divers. Bekannte Massnahmen-Gegnern wie die «Freiheitstrychlern» oder die «Freunde der Verfassung» befürchten mit dem Gesetz weiterhin einen «Impfzwang». Gleichzeitig werden neue kritische Stimmen laut, die sie auf etwas anderes konzentrieren: den Datenschutz.

Doch worum geht es beim Referendum gegen das Covid-19-Gesetz überhaupt? Was passiert bei einer Ablehnung? Und was hat es mit dem Datenschutz auf sich? Edgar Schuler klärt gemeinsam mit Philipp Loser diese Fragen in einer neuen Folge von «Apropos».

Edgar Schuler ist Inlandredaktor und verfasst regelmässig den Newsletter «Der Morgen».

