Dunkelziffer bei Corona-Fällen – Warum die 1000 Fälle von heute nicht mit der ersten Welle vergleichbar sind Herrschen wieder Verhältnisse wie vor dem Lockdown? Nein, sagt eine neue Studie von Epidemiologe Christian Althaus – und das sind die Gründe. Titus Plattner , Nik Walter

Aktuell werden auch viele jüngere Menschen getestet – darum ist die Dunkelziffer tiefer als im Frühling: Corona-Test bei einer Jugendlichen in Zürich. Foto: Keystone

Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) hat am Mittwoch erstmals seit dem Lockdown wieder mehr als tausend neue nachgewiesene Corona-Infektionen verkündet. 1077 Tests fielen am 7. Oktober positiv aus. Steigen die Zahlen weiter wie in den letzten Tagen, werden wir bald den Rekord vom 23. März knacken. Damals wurden in der Schweiz die bislang höchsten Fallzahlen verkündet: 1464 positive Tests.