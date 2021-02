Arbeiten in Zürich – Warum die Büros in der Stadt leer, aber die Mieten hoch bleiben Auf einmal steigt die Zahl der nicht vermieteten Büroflächen in der Stadt wieder, aber nicht überall. Für einige Firmen lohnt sich ein Kündigen der Flächen aber nicht. Lorenzo Petrò

Trotz Pandemie und Homeoffice weiter sehr gefragt: Büroräume in Zürich West. Foto: Urs Jaudas

Besonders krass ist die Situation aktuell in Zürich Nord: In Opfikon steht über ein Drittel der Flächen leer. In Oerlikon sieht es nicht viel besser aus. Die Hälfte des freien Zürcher Büroangebots befindet sich zurzeit in diesen beiden Stadtteilen.

Erstmals seit 2017 haben die Leerstände in Zürcher Büros wieder zugenommen: Von 4 Prozent auf 4,4 Prozent ist der Anteil der auf dem Markt angebotenen Büros seit 2019 gestiegen. Das meldet Jones Lang LaSalle (JLL), ein Bürovermieter mit Zürcher Niederlassung.

Für die Zunahme der freien Büroflächen mag die Pandemie verantwortlich sein, aber das Homeoffice – ob verordnet oder freiwillig – ist gemäss Daniel Stocker, der die Daten für die Studie erhoben hat, nicht Treiber dieser Entwicklung. JLL hat die Homeoffice-Effekte analysiert und kommt zum Schluss: Die Spareffekte sind für die meisten Firmen zu gering, um gemietete Büroflächen zu kündigen oder anderweitig zu vermieten. Damit bestätigen sich erste Einschätzungen aus dem Anfang der Pandemie. Am ehesten noch würden Firmen an teuren Lagen profitieren, die ihre Flächen ohnehin bereits flexibel nutzten, für die bei einer weiteren Reduktion also kaum Umbaukosten anfallen.