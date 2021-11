Recherche zum Fall Ai Weiwei – Warum die CS den China-Kritiker rauswarf Die Bank löschte das Konto von Ai Weiwei. Wegen Formalitäten, sagte sie. Unsere Recherche zeigt: Es ging um Politik. Linus Schöpfer , Simon Widmer , Jorgos Brouzos

«Fällt denen nichts Besseres ein?»: Künstler Ai Weiwei, hier auf einem Bild von 2017. Foto: Zenith Richards

Oktober 2021, ein Sonntagmorgen in Portugal. Chinas berühmtester Dissident sitzt in seiner Küche und schlürft Suppe. Die Kamera ist an, wir sprechen über Zoom mit Ai Weiwei.

Er verstehe die Schweizer ja, sagt Ai. China sei ein grosser Markt. Aber die Credit Suisse solle doch bitte bei der Wahrheit bleiben. Die Schweizer Grossbank hat jüngst seine Konten aufgelöst, sein privates und jenes seiner Stiftung Fart.

Im Folgenden erzählen wir die Geschichte hinter Ais Rauswurf. Dafür sichteten wir Mails und Transkripte von Sitzungen, führten Gespräche mit Ai Weiwei, Verantwortlichen der Credit Suisse und unabhängigen Bankexperten.