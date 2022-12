Kandidaten-Parade in Iowa – Hier wird entschieden, wer als Präsident­schafts­kandidat was taugt Seit 1972 starten die Vorwahlen in Iowa. Hier entscheiden die Parteimitglieder, wer bei den Präsidentschaftswahlen antreten soll. Nun brechen die Demokraten mit der Tradition. Warum? Christian Zaschke aus New York

Anhängerinnen von Pete Buttigieg bei den Vorwahlen in Iowa im Februar 2020. Foto: EPA

Der Autor Bill Bryson hat eines seiner Bücher mit diesen schönen Sätzen begonnen: «Ich stamme aus Des Moines. Irgendwer muss ja aus diesem Kaff stammen.» Im englischen Original klingt das noch etwas lakonischer: «I come from Des Moines. Somebody had to.» Des Moines liegt im US-Bundesstaat Iowa, und Bryson ist sehr gut darin, in aller Ausführlichkeit zu erklären, warum es wirklich keinen einzigen Grund gibt, jemals nach Iowa zu reisen.