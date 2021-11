Polizei und Mafia in Serbien – Warum die «Eiserne Lady» hinter Gittern bleiben muss Dijana Hrkalovic machte eine rasante Karriere im Belgrader Innenministerium. Dabei soll sie Verbindungen zu einem Mafiaboss gepflegt haben, der seine Gegenspieler zerstückelte und durch den Fleischwolf drehte. Enver Robelli

Arbeitete zunächst als Agentin des serbischen Geheimdienstes: Ex-Staatssekretärin Dijana Hrkalovic. Foto: PD

An diesem Montag hätte sie freikommen sollen. Doch nun hat ein Gericht in Belgrad entschieden, dass Dijana Hrkalovic noch weitere 30 Tage in Untersuchungshaft bleiben muss. Die frühere Staatssekretärin im serbischen Innenministerium wurde Mitte Oktober festgenommen wegen des Verdachts auf Einflussnahme in einem Mordfall. Für das Verbrechen wurde der landesweit bekannte Mafiaboss Veljko Belivuk angeklagt, vor Gericht gestellt und schliesslich freigesprochen. Laut serbischen Medien hat die 34-jährige Hrkalovic Beweise versteckt.

Mittlerweile sitzt Belivuk schon wieder im Gefängnis. Er soll Gegenspieler in der Belgrader Unterwelt entführt, gefoltert, zerhackt und die Leichen durch den Fleischwolf gedreht haben. Die serbischen Boulevardmedien überboten sich monatelang mit grausamen Enthüllungen. Einige Details gab auch Staatschef Aleksandar Vucic in einer Fernsehansprache an die Nation preis. Zuvor riet er den Familien, die Kinder vom Fernseher fernzuhalten. Belivuk und seine Bande sollen beispielsweise aus den leblosen Körpern ihrer Gegner Cevapcici hergestellt haben. Ein Unterweltkönig im benachbarten Montenegro habe die Hackröllchen mit Zwiebeln und einer Portion Senf verspeist, heisst es in Medienberichten.