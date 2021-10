Illegal angebrachte Politwerbung – Warum die FDP Zürich mit Klebern zupflastert Im Abstimmungskampf gegen die städtischen Richtpläne setzen die Freisinnigen auf Werbemethoden, die sie immer bekämpft haben. Daniel Schneebeli

Ungewöhnliche FDP-Abstimmungspropaganda: Free-Züri-Kleber an einer Strassenlaterne an der Sihl. Foto: sch

Es war eine der schmerzhaftesten Niederlagen der Stadtzürcher Freisinnigen, das Volks-Nein zum Rosengartentunnel im Februar 2020. Schon im Abstimmungskampf hatten sie sich über die Politwerbung geärgert, welche in der ganzen Stadt von den Gegnerinnen und Gegnern wild angebracht worden war. An Brückengeländern, an Zäunen, an Bäumen wehten Fahnen, an Strassenlaternen und Papierkörben klebten die Anti-Rosengarten-Kleber.

Als die Abstimmung verloren war, verlangte die FDP im Gemeinderat, dass solche illegal angebrachte Politwerbung von den städtischen Diensten schnell und «wirksam» zu entfernen sei. Im Stadtparlament blitzten die Freisinnigen aber ab.