Leistungsstärkster Atomreaktor in Europa – Warum die Finnen die Atomenergie ziemlich gut finden Am Reaktorblock Olkiluoto 3 wurde achtzehn Jahre gebaut, die Kosten sollen viermal so hoch sein wie geplant, die Brennstäbe kommen aus Russland. Trotzdem stehen die Finnen weiter auf Atomkraft. Alex Rühle aus Stockholm

Finnland setzt mehr denn je auf Atomenergie: Der Reaktor Olkiluoto 3 ist nun ans Netz gegangen. Foto: AFP

Während Deutschland die letzten Atomkraftwerke abschaltet, fährt Finnland hoch: Dort ging am Montag Olkiluoto 3 ans Netz. Der Druckwasserreaktor mit einer Leistung von 1600 Megawatt ist der grösste Atomreaktor Europas und deckt seit Sonntagnacht 14 Prozent der finnischen Stromproduktion ab. Rechnet man die beiden Reaktorblöcke Olkiluoto 1 und 2 hinzu, die seit 1979 und 1982 im kommerziellen Betrieb sind, kommen künftig etwa 30 Prozent des finnischen Stroms aus dem AKW Olkiluoto. Der neue Kraftwerksblock soll mindestens für die nächsten sechzig Jahre Strom produzieren.

Das Ende 2003 beim deutsch-französischen Areva-Siemens-Konsortium in Auftrag gegebene AKW sollte ursprünglich 2009 fertig werden und drei Milliarden Euro kosten. Baubeginn war 2005. Die schwedische Strahlenschutzbehörde schätzte bereits damals, dass der Zeit- und Arbeitsaufwand deutlich unterschätzt wurde. Sie sollte recht behalten: Bereits im ersten Baujahr kam es zu Verzögerungen, unter anderem, weil beim Herstellen der Fundamente falscher Beton verwendet worden war.

Elf Milliarden Euro

Immer wieder wurden später Fertigungstermine angekündigt und gerissen, immer wieder gab es Pannen, zuletzt wurden lose Teile im Turbinensystem und Schäden in den Speisewasserpumpen entdeckt. Die Bauarbeiten zogen sich derart lange hin, dass einige Komponenten bereits ausgetauscht werden mussten, bevor das AKW überhaupt ans Netz ging.

Am Ende hat es achtzehn Jahre gedauert und dürfte nach Expertenmeinung rund elf Milliarden Euro gekostet haben, also fast viermal so viel wie geplant. Dennoch gab es in Finnland kaum je Debatten um die Anlage. Das ist umso erstaunlicher, als die Verzögerungen sich auf den Geldbeutel jedes Finnen auswirkten: Das Land musste über Jahre 20 Prozent seiner Energie teuer aus dem Ausland importieren, um die Planungslücke zu schliessen, die durch die verspätete Fertigstellung entstand. Das führte dazu, dass Finnland zeitweise die höchsten Strompreise Nordeuropas hatte.

Einlagerung der Brennstäbe

Ähnlich war es mit dem atomaren Endlager Onkalo, das in unmittelbarer Nähe zu den drei Olkiluoto-Kraftwerken liegt. 1994 verpflichtete sich das Land, allen in Finnland erzeugten Atommüll innerhalb der eigenen Landesgrenzen zu lagern. 2000 wurde beschlossen, das Endlager in der Nähe des AKW Olkiluoto zu bauen, schliesslich fallen dann Transportwege weg.

Eine grosse Debatte oder gar Proteste gegen das Endlager gab es dagegen eigentlich nie, selbst in Eurjakoi, einem Dorf 15 Kilometer entfernt von Onkalo und in Sichtweite der drei Reaktoren, stand man dem ganzen Projekt immer wohlgesonnen gegenüber und freute sich vor allem, dass die Betreiberfirmen einen Kindergarten versprachen und Gewerbesteuer in die Kasse spülten. Onkalo will 2025 mit der Einlagerung der Brennstäbe anfangen.

Projekt mit Russland abgeblasen

Olkiluoto 3 ist das fünfte Atomkraftwerk in Finnland. Ein sechstes war bis vor kurzem auch noch geplant – in Zusammenarbeit mit dem russischen Staatskonzern Rosatom. Dieses Projekt wurde kurz nach dem Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine abgeblasen. Die staatliche finnische Firma Fortum kauft aber weiterhin mindestens bis 2030 Uranbrennstäbe über Rosatom aus Russland – das aber wird in der Öffentlichkeit kaum thematisiert. All das zeigt, wie populär die Atomkraft angesichts der Erderwärmung und der Klimakrise als Alternative zu Kohle ist. Und, wie zumindest Kritiker sagen, wie naiv die Finnen in Bezug auf die Kernkraft sind.

Bei einer Umfrage im Herbst 2022 waren 83 Prozent der Finnen der Atomkraft gegenüber positiv eingestellt; das sind noch mal 15 Prozent mehr als im Jahr zuvor. 60 Prozent befürworten sogar einen Ausbau – auch eine knappe Mehrheit unter den Anhängern der Grünen. Aktuell besteht die finnische Stromversorgung zu 40 Prozent aus Atomstrom; der Rest ist vor allem Wind- und Wasserkraft.

