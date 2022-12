Unterschiedliche Hockeykultur – Warum die Schweden in der Schweiz immer wieder scheitern Fünf Jahre vor Rikard Grönborg wurde Hans Wallson beim ZSC entlassen. Er erinnert sich an Herausforderungen, die auch der beim SCB gefeuerte Johan Lundskog nennt. Kristian Kapp

Erster Schwede an der Bande einer tschechischen Profi-Mannschaft: Hans Wallson (Zweiter von rechts) beim Spengler-Cup an der Bande von Sparta Prag , flankiert von Assistenzcoach Jaroslav Hlinka (rechts) und Co-Cheftrainer Miloslav Horava. Foto: Melanie Duchene (Keystone)

Es kann manchmal so einfach sein. Die ZSC Lions haben am 28. Dezember Rikard Grönborg in dessen vierter Saison als Cheftrainer entlassen, bei der Nachfolge an die Vergangenheit gedacht und den 61-jährigen Kanadier Marc Crawford verpflichtet, der bereits vor zehn Jahren die Zürcher coachte. Wenn der Schwede nicht funktioniert, dann muss ein Nordamerikaner her.