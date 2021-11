Qualifikation zur WM 2022 – Warum die Schweiz gegen Italien plötzlich Schweden sein will In Rom geht es für die Schweiz um einen direkten Platz an der Winter-WM in Katar. Nationaltrainer Murat Yakin erklärt, warum er daran glaubt, dass seinen Schweizern ein Sieg gelingen kann. Florian Raz

Vor der Partie gegen Italien im Stadio Olimpico sagt Nationaltrainer Murat Yakin: «Das Vertrauen ist da, dass wir die richtige Aufstellung und das richtige System haben werden.» Ist Andi Zeqiri (rechts) sein Stürmer in diesem System? Foto: Claudio Thoma/freshfocus

Diese kleine Anspielung muss sein. Als Adrian Arnold um 16 Uhr im Stadio Olimpico Platz nimmt, sagt der Medienchef des Schweizer Verbandes: «Herzlich willkommen zur Pressekonferenz vor dem Spiel Italien gegen Schweden … äh, gegen die Schweiz.»

Nun ist der gemeine Schweizer ja eher verschnupft, wenn er im Ausland mal wieder verwechselt wird. Aber weil in Italien die Erinnerung an die gegen Schweden verpasste WM 2018 noch sehr wach ist, kann man ja mal auf der psychologischen Klaviatur spielen.

Die Gespenster aus der Vergangenheit

Trotzdem sagt Murat Yakin: «Natürlich gibt es immer Gespenster aus der Vergangenheit. Aber Fussballer leben im Heute und Morgen.» Der Nationaltrainer glaubt also tendenziell nicht daran, dass seine Schweizer am Freitag von Ereignissen profitieren können, die vier Jahre alt sind. Wobei: «Es liegt an uns, die Italiener so zu ärgern, dass die Erinnerungen wach werden.»

Allerdings haben auch die Schweizer ein paar Gedanken an die jüngere Vergangenheit mit nach Rom genommen. Im Sommer haben sie hier an der EM 0:3 gegen Italien verloren. «Da hatten wir keinen guten Tag», stellt Xherdan Shaqiri fest, «aber ich komme mit einem anderen, mit einem guten Gefühl zurück.»

So dürfte Yakin gegen Italien spielen lassen Infos einblenden Murat Yakin wird speziell getestet, seit er im September als Nationaltrainer debütierte. Damals fielen Xhaka, Shaqiri, Embolo und Gavranovic aus. Beim zweiten Zusammenzug im Oktober fehlte neben Xhaka auch Haris Seferovic. Und jetzt, da Xhaka und Seferovic erneut nicht verfügbar sind, ist die Liste fast stündlich länger geworden. Embolo musste wie Elvedi am Samstag verletzt absagen, Fassnacht am Sonntag und Zuber am Montag. Auf den Ausfall von Zuber hat Yakin mit der Nachnominierung von Cedric Itten, Stürmer des Bundesligisten Greuter Fürth, reagiert. Hoffnung gibt es bei Gavranovic (Fussprellung), der am Mittwoch erstmals voll mit der Mannschaft trainieren konnte. Yakin sieht das Ganze pragmatisch und sucht nach einer Lösung. Sie könnte in einer 4-2-3-1-Grundordnung so aussehen: Sommer; Widmer, Schär, Akanji, Rodriguez; Zakaria, Freuler; Steffen, Shaqiri, Vargas; Okafor. (ths.)

Shaqiri trägt in Abwesenheit von Granit Xhaka das Captainband. Und Abwesenheit ist ein wichtiges Wort vor diesem Spiel, in dem es um die direkte Qualifikation für die Winter-WM in Katar geht. Neben Xhaka fehlen der Schweiz die Offensivspieler Breel Embolo, Steven Zuber, Christian Fassnacht und Haris Seferovic, dazu fällt Innenverteidiger Nico Elvedi aus. Natürlich sagt Shaqiri, das sei «halt der Fussball, da gibt es immer Verletzte».

Aber die Schweizer kommen mit einer gemischten Botschaft daher. Einerseits spricht aus Yakin die Zuversicht. Er erzählt von taktischen Trainings, in denen seine Spieler seinen Plan für das Spiel «hervorragend» umgesetzt hätten: «Das Vertrauen ist da, dass wir die richtige Aufstellung und das richtige System haben werden.»

«Wir sind unter Zugzwang»

Andererseits gibt er mit Blick auf die Tabelle vor den letzten beiden Gruppenspielen auch zu: «Klar sind wir unter Zugzwang. Wenn wir Erster werden wollen, müssen wir gewinnen.» Und Xherdan Shaqiri redet davon, dass ein Sieg gegen den Europameister «eine Sensation» wäre.

Die Aussagen könnten gut zum Fussball passen, den die Schweizer morgen versuchen werden. Defensiv solide, aber im entscheidenden Moment mutig genug, um die eigene Chance zu suchen. «Ohne Risiko gewinnt man nichts», sagt Yakin. Und weil die Schweizer als Gruppenzweite schon mindestens in den Playoffs sind, fügt er an: «Wir können befreit aufspielen.»

