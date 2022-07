Die grösste Jugendbewegung – Warum die Sehnsucht nach der Pfadi so gross ist wie noch selten Die Pfadi zieht. Seit Jahren wächst sie. Und nun kommt das Bundeslager. Es soll der grösste Schweizer Anlass in der Geschichte der Bewegung werden. Christian Zürcher

Für Sibylle Hotz, Pfadiname Grissini, ist die Pfadi eine Lebensschule. Foto: Dominique Meienberg

Sie stinken wie nasse Hunde, sie frieren und schwitzen, sie tragen eine gemusterte Krawatte und kakifarbene Hemden (die nach nassen Hunden riechen).

Sie heissen Quasli, Tempo, Obelix, Äkschen und Grissini.

Sie sind Pfadfinderinnen und Pfadfinder. 50’500 von ihnen gibt es in der Schweiz. Und sie werden immer mehr. Die Pfadi zieht. In den letzten zehn Jahren stieg die Zahl um rund 20 Prozent. Warum?

Grissini überlegt. Die 24-Jährige kam als Sibylle Hotz zur Welt und führt in der Pfadi Baar ZG mit ihren 270 Mitgliedern ein Leben mit ihrem zweiten Namen. Hotz war ein Kind von grossem Wuchs und hagerer Statur. Der Fall war klar: mürbes italienisches Apérogebäck. Manchmal geht es schnell in der Namensgebung. «Heute würd ich sagen: Weil mein Humor so trocken ist.»