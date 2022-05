Grosse Umfrage von Pro Velo – Zürich ist Schlusslicht im Schweizer Velo-Ranking – was sagt die Stadt? Trotz 30 Jahre Rot-grün: Die Velofahrenden geben Zürich miserable Noten. «Das erstaunt mich sehr», sagt SP-Stadträtin Simone Brander – und spricht von einem Umdenken. Pascal Unternährer

Beim Thema Velowege und Velostreifen gibt es von den Umfrageteilnehmenden die Note 2,3 von 6. Tiefbauamtsdirektorin Simone Rangosch stellt fest: «Die Ungeduld ist gewachsen.» (Symbolbild) Foto: Christian Beutler (Keystone)

An diesem Schulzeugnis hätte kein Elternteil Freude: Gesamtnote 3,4 (bei Bestnote 6). Diese Bewertung erhält die Stadt Zürich von den Nutzerinnen und Nutzern des Zürcher Velonetzes. Das hat eine Umfrage von Pro Velo Schweiz ergeben, welche alle vier Jahre durchgeführt wird, zuletzt 2021. In Zürich haben 1079 Personen mitgemacht, 996 Bewertungen konnten ausgewertet werden, wie im Schlussbericht «Prix Velo Städte» steht, der am Montag publiziert worden ist.