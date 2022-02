Mammutprojekt Brüttener Tunnel – Warum Dietlikon den SBB Geld für die Planung vorstrecken muss 2035 soll die neue SBB-Doppelspur Zürich–Winterthur da sein. Zwei Dutzend Nebenprojekte in Dietlikon allein kosten heute bereits viel Geld – nur für die Planung. Florian Schaer

Wenn die Bundesbahnen neue Geleise bauen, werden links und rechts davon zahlreiche grössere und kleinere Projekte fällig. Foto: Sibylle Meier

Wenn die SBB bauen, dann bauen nie nur die SBB. So beschäftigt das Grossvorhaben «Mehrspur Zürich–Winterthur» jede einzelne Gemeinde, durch die sich die neue Doppelspurlinie samt Brüttener Tunnel dereinst schlängeln soll, darunter Wallisellen, Bassersdorf und eben auch Dietlikon. 2035, so zumindest verkünden es die Bundesbahnen in ihrem ansprechend animierten Infovideo auf Youtube, soll alles fertig und 30 Prozent mehr Kapazität vorhanden sein: Statt der 670 Züge mit total 120’000 Reisenden sollen künftig 900 Züge mit total 156’000 Reisenden auf dem Streckenabschnitt verkehren.