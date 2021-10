Impfpoker vor dem Australian Open – Warum Novak Djokovic ein doppeltes Spiel treiben könnte Die Covid-19-Massnahmen bleiben unklar, mit dem Serben ist in Melbourne trotz der Geheimniskrämerei rund um seinen Impfstatus zu rechnen. Eine Einschätzung. René Stauffer

Keiner war am Australian Open erfolgreicher als er: Novak Djokovic beim dritten seiner inzwischen neun Titel am ersten Grand-Slam-Turnier der Saison, 2012 nach dem Final gegen Rafael Nadal. Foto: Ryan Pierse (Getty Images)

Die Frage hält die Tenniswelt in Atem: Verzichtet Novak Djokovic tatsächlich auf die Chance, an seinem bisher erfolgreichsten Turnier seinen 21. Grand-Slam-Titel zu holen? Der neunfache Australian-Open-Champion hüllt sich in Schweigen, was seinen Impfstatus gegen Covid-19 betrifft. Und deutete gegenüber dem serbischen Medienportal «Blic» kürzlich die Möglichkeit an, das Grand-Slam-Turnier im Januar freiwillig auszulassen.

Nun ist der Weltranglistenerste, wie die meisten guten Tennisspieler, auch ein gewiefter Taktiker. Mit seiner Aussage, dass er seinen Impfstatus nicht preisgeben werde («das ist eine private Angelegenheit und eine unangemessene Frage»), lässt er sich alle Möglichkeiten offen. In den über zwei Monaten bis zum Beginn des Australian Open (17. bis 30. Januar 2022) hätte er noch lange Zeit, sich impfen zu lassen. Und der Serbe, der am Mittwoch in Cannes ohne Schutzmaske einen Werbeauftritt absolvierte, würde nicht einmal lügen, falls er bereits jetzt geimpft sein sollte, was etliche Szenekenner für möglich halten.