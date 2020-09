Bürgerdienst statt Militärpflicht – Warum ein Dienst für alle plötzlich nicht mehr unmöglich scheint Die Schweizer Armee tat während der Pandemie viel für ihr Image. Die öffentliche Wahrnehmung wandelt sich – und nicht nur die. Salome Müller

Die Armee soll in Zukunft noch vielfältiger und offener sein, wenn es nach den Befürwortern des Bürgerdienstes geht: Frauen im Image-Einsatz für die Schweizer Armee. Foto: Sina Guntern / VBS

Wenn in der Schweiz über das Militär gesprochen wird, gibt es oft zwei Lager: Die Reduitromantiker gegen die Armeeabschaffer. Die einen wollen, dass alles bleibt wie immer. Die anderen, dass nichts mehr bleibt.

Für viele Frauen ist das Militär eine fremde Parallelwelt, in der Schweizer Männer ab 18 Jahren eine Waffe tragen, das Rauchen und Warten lernen und nützliche Kontakte für ihr Arbeitsleben knüpfen. Für viele Armeeangehörige sind Zivildienstleistende schlicht Wehrpflichtverweigerer, faul, verweichlicht, unnütz. Die Kluft ist gross.

Doch der Zeitgeist verändert sich, und auch die öffentliche Wahrnehmung tut es.

Die Veränderungen wurden in den vergangenen zwei Jahren mehrfach deutlich: Mit Viola Amherd hat im Januar 2019 die erste Frau das VBS übernommen, das Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport. Mit Thomas Süssli wurde ein Quereinsteiger und Cyber-Experte Armeechef. Durch die grösste Mobilmachung seit dem Zweiten Weltkrieg gewann die Armee in der Corona-Zeit Sympathien. Durch die Ablehnung eines erschwerten Wechsels in den Zivildienst hat das Parlament im Juni viele überrascht. Der Abstimmungskampf zu den Kampfjets in diesen Wochen wird von Frauen geprägt, auf beiden Seiten. Und: Die sechs Männer der Armeespitze müssen bis Ende Jahr ein Diversity-Konzept vorlegen, eine «Gender-Perspektive».

Wandelt sich die Armee?

Im Kern geht es um das Milizsystem

«Der Wind hat gedreht», sagt Noémie Roten. Sie findet: Allgemein, aber auch im Kleinen. Roten ist Co-Präsidentin des Vereins Service Citoyen, nächstes Jahr lanciert der Verein eine Volksinitiative zur Einführung eines Bürgerdienstes. Jede Schweizerin und jeder Schweizer soll «zugunsten von Gesellschaft und Umwelt» einen Bürgerdienst leisten, entweder in Form eines Militärdienstes oder eines gleichwertigen Milizdienstes.

Die Idee des Bürgerdienstes ist alt, ihr Kern ist das Milizsystem. Bis vor kurzem schien die Idee aber weder im Parlament noch im Verteidigungsdepartement ernst genommen zu werden. In einem Bericht des VBS aus dem Jahr 2016 wurden verschiedene Dienstpflichtsysteme analysiert. Der Bürgerdienst kam nur knapp vor. Das Fazit des Berichts: «Es besteht keine dringende Veranlassung, das Dienstpflichtsystem grundlegend zu verändern.» Alles sollte so bleiben, wie es ist.

Bald wird eine Volksinitiative für einen Bürgerdienst lanciert: Er soll de n Milizgedanken der Armee auf andere gemeinschaftliche Aufgaben ausweiten. Foto: VBS/DDPS

Im vergangenen Sommer reichte der damalige CVP-Ständerat Beat Vonlanthen ein Postulat ein und verlangte, die Einführung eines Bürgerdienstes zu prüfen. Vonlanthen fand, dass sich eine genauere Analyse der Vor- und Nachteile lohnen könnte. Der Bundesrat empfahl die Annahme des Postulats. Roten sagt: «Das Dossier wurde wieder geöffnet. Ich glaube, dass Bundesrätin Amherd dabei nicht ganz unbeteiligt ist.»

Der Bürgerdienst würde die Armee nicht ersetzen, sondern ihren Milizgedanken auf andere gemeinschaftliche Aufgaben ausweiten. Ein Bürgerdienst würde die Armee aber beeinflussen, weil die Militärpflicht nicht mehr vorrangig wäre, sondern bloss eine von mehreren Dienstmöglichkeiten. Der Armeebestand wäre verfassungsrechtlich garantiert.

«Das Militär müsste sich bemühen»

Zurzeit kann nur Zivildienst oder Zivilschutz leisten, wer aus Gewissensgründen keinen Militärdienst machen will oder als untauglich gilt. Das Militär befände sich durch den Bürgerdienst plötzlich in einem Wettbewerb. Roten sagt: «Das Militär müsste sich bemühen, die richtigen Rekruten anzuwerben, der Rekrutierungspool wäre aber grösser.» Der Militärdienst müsste so attraktiv sein, dass man ihn auch freiwillig leistet.

Während der Pandemie zeigte sich, wie das Nebeneinander von militärischen und zivilen Einsätzen aussehen könnte. Bis zu 5000 Angehörige der Armee waren zwischen März und Juni eingerückt. Sie standen wochenlang in Schweizer Spitälern bereit und halfen der Eidgenössischen Zollverwaltung an der Landesgrenze aus. Zivilschutzangehörige übernahmen Aufgaben bei der Betreuung in Alters- und Pflegeheimen, organisierten Nachschub von Schutzmaterial. Der Einsatz war gute Werbung für die Armee: Schnell vor Ort, nah bei der Bevölkerung, subsidiär im zivilen Alltag.

Simon Stadler, CVP-Nationalrat aus Uri, sagt: «Corona war ein gutes Beispiel dafür, dass Armee, Zivildienst und Zivilschutz eng zusammenarbeiten müssen.» Stadler, 32 Jahre alt, gehört zu jenen jungen Parlamentariern, die sich für den Zivildienst starkmachten und die verschärften Zugangsbestimmungen im Juni verhinderten. «Meine Generation lacht niemanden mehr aus, der Zivildienst oder Zivilschutz macht. Das kommt langsam auch im Parlament an.»

Wer leistet Dienst? Infos einblenden Nur rund 32 Prozent aller 20-Jährigen in der Schweiz leisten Dienst (Stand 2019). Der grösste Teil ist entweder dienstuntauglich oder aufgrund des Geschlechts oder der Staatsangehörigkeit nicht dienstpflichtig. Die Aufteilung im Detail: - 21,1 Prozent Militärdienstleistende - 6,7 Prozent Zivildienstleistende - 3,7 Prozent Zivilschutzleistende - 8,1 Prozent Dienstuntaugliche - 22,2 Prozent Ausländerinnen und Ausländer - 38,2 Prozent Schweizer Frauen Quelle: Service Citoyen/BFS, VBS, Zivi

Stadler findet, dass die einzelnen Bereiche besser aufeinander abgestimmt sein müssten. Die Stärke der Armee sei, dass sie über die notwendige Infrastruktur verfüge und eine grosse Reserve an dienstpflichtigen Angehörigen habe, die sie schnell aufbieten könne. Das fehle dem Zivildienst. Stadler sagt: «Die Idee des Bürgerdienstes muss man prüfen. Militär, Zivilschutz und Zivildienst müssen für die Zukunft gerüstet sein.»

Die alten Fronten sind weniger starr

Der Kernauftrag der Armee lautet: Sicherheit und Landesverteidigung. Die Frage ist: Gegen was muss die Schweiz verteidigt werden? Die realistischsten Gefahren sind gemäss dem aktuellsten sicherheitspolitischen Bericht des Bundesrats «Naturkatastrophen und Notlagen, Kriminalität und Versorgungsstörungen». In erster Linie drohen zivile Gefahren.

Pascal Lago vom Thinktank Avenir Suisse forscht zu schweizerischer Sicherheitspolitik und sieht grossen Reformbedarf. Wichtig sei ein ganzheitlicher Ansatz, sagt Lago: International stärker zusammenarbeiten, zivile, militärische und diplomatische Massnahmen verbinden. Dazu gehöre, den gesamten Milizdienst effizienter und moderner zu gestalten, indem die Bereiche Militär und Bevölkerungsschutz durchlässiger würden. Militär und Zivildienst würden so in Zukunft weniger gegeneinander ausgespielt.

Im aktuellen Abstimmungskampf sind diese alten Fronten weniger starr als auch schon. Es sind, wie damals beim Gripen-Referendum 2014, die Gruppe für eine Schweiz ohne Armee (GSoA) und linke Parteien, die sich gegen die Beschaffung neuer Kampfjets aussprechen. Aber sie sagen: Ihr Nein sei nicht grundsätzlich gegen die Armee gerichtet.

Priska Seiler Graf, SP-Nationalrätin und eine der führenden Gegnerinnen im Abstimmungskampf, veranschaulicht es an sich selbst. Seiler Graf war damals «seit der ersten Stunde» Mitglied der GSoA, ging früher gegen die Armee auf die Strasse. Jetzt sagt sie: «Wenn wir immer nur in der Ecke der Armeeabschaffer stehen, können wir uns nie in die Diskussion einbringen.» Es gebe Aufgaben, die eine Armee nötig machen.

Seiler Graf zählt dazu auch die Luftwaffe, die für die Luftsicherheit zuständig ist. Die SP habe viel Zeit in ein Alternativkonzept für günstigere Kampfjets investiert, weil sie nicht einfach nur Nein sagen wolle. Auf der anderen Seite steht mit Bundesrätin Amherd eine Frau, die keinen militärischen Hintergrund hat. Eine Frau, die volksnah ist. Sie wirkt glaubwürdig, wenn sie erklärt, warum die Schweiz Kampfjets für 6 Milliarden braucht.

Dienst soll ein Gewinn sein

Doch die Ausrichtung der Armee geht über die Beschaffung von Kampfjets hinaus. CVP-Nationalrat Stadler sagt: «Das Ziel muss sein, dass man die Zeit im Dienst als Gewinn sieht.» Schon jetzt lassen sich Kompetenzen, die man im Militär erworben hat, mit ECTS-Punkten für das Studium anrechnen. Stadler fragt: «Sollten nicht auch Lehrlinge von solchen Möglichkeiten profitieren?» Forscher Lago von Avenir Suisse fragt: «Sollten jene Soldaten, die neu eine Cyber-Ausbildung absolvieren, nicht auch mit zivilen Einrichtungen zusammenarbeiten – etwa Banken, die Erfahrung mit Cyberabwehr haben?» Roten von Service Citoyen fragt: «Sollten sich nicht auch Frauen am Milizsystem beteiligen können, von Führungskursen und Weiterbildungen profitieren, ohne eine militärische Karriere anstreben zu müssen?»

Es wären Veränderungen, die die Zivilbevölkerung stärker in die Dienstpflicht einbinden würden. Mehr Leute stünden zur Verfügung, mehr Fähigkeiten könnten eingebracht werden. Von einer solchen Annäherung zwischen Zivilbevölkerung und Armee würde noch jemand profitieren: die Armee selbst.