Heikle Schönheitsoperation – Warum ein zu praller Po lebensgefährlich sein kann Der Brazilian Butt Lift ist die OP mit dem weltweit grössten Zuwachs und auch in der Schweiz zunehmend beliebt – obwohl immer wieder Frauen daran sterben. Denise Jeitziner

Nach dem Brazilian Butt Lift ist der Po von Katie Price prall mit Eigenfett gefüllt. Für den Eingriff sei sie «durch die Hölle und zurück gegangen». Foto: Dukas

Katie Price hat sich unters Messer gelegt. Das allein wäre noch keine Meldung wert, dafür hat die 43-jährige Britin schon zu viele Schönheitsoperationen hinter sich. Aber diesmal ist es anders: Ihre jüngste Generalüberholung hätte sie nach eigenen Angaben beinahe mit dem Leben bezahlt.

«Ehrlich gesagt bin ich durch die Hölle und zurück gegangen, es war schrecklich», erzählte das Ex-Boxenluder in einem Selfie-Video. «Ich dachte nur: ‹Das wars, ich werde sterben.›» Die Schmerzen seien kaum auszuhalten gewesen, und am Tag nach der OP sei sie so schwach gewesen, dass eine Bluttransfusion nötig gewesen wäre. Aus Angst vor Corona weigerte sie sich jedoch.