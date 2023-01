Vorwürfe gegen Indiens Premier – Warum eine BBC-Doku über Narendra Modi nicht gezeigt werden darf Indiens Premierminister will in diesem Jahr als Schlichter auf der Weltbühne auftreten. Doch eine neue TV-Dokumentation trübt dieses Image – und soll deshalb in seinem Land nicht zu sehen sein. David Pfeifer aus Bangkok

Mit Notstandsgesetz gegen Medienfreiheit: Indiens Premierminister Narendra Modi. Foto: Sam Panthaky (AFP)

Wie immer, wenn etwas verboten wird, weckt das erst besondere Begehrlichkeit. So wollen derzeit viele Inderinnen und Inder eine TV-Dokumentation über ihren Premierminister Narendra Modi sehen, während die Regierung versucht, die Verbreitung einzudämmen, unter anderem durch ein Notstandsgesetz. Am Dienstag wurde beispielsweise die Strom- und Internet-Verbindung an der Jawaharlal Nehru University in Delhi gekappt, eine halbe Stunde bevor um 21 Uhr eine von einer Studentenvereinigung angesetzte Vorführung der BBC-Dokumentation «India: The Modi Question» stattfinden konnte.