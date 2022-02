Ungewöhnlicher Staatsbesuch – Warum Erdogan Abu Dhabi braucht

– und umgekehrt Der türkische Präsident braucht dringend Gelder und Verbündete in der Region. Doch auch Kronprinz Mohammed bin Zayed sucht die Annäherung – trotz ideologischer Differenzen. Dunja Ramadan , Tomas Avenarius aus Istanbul

Erster Staatsbesuch nach fast zehn Jahren: Der türkische Präsident Erdogan trifft Mohammed bin Zayed in Abu Dhabi. Foto: AFP

Das höchste Gebäude der Welt, der Burj Khalifa in Dubai, sei wie ein nationales schwarzes Brett, sagt der Golf-Experte Mar Owen Jones. Es zeigt den Leuten, wen sie mögen dürfen. Am Sonntagabend leuchtete es in Rot-Weiss, die türkische Nationalhymne schallte herab auf die Menschen, die aus der Dubai Mall strömen. Am Montag landete der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan zum ersten Mal nach fast zehn Jahren in den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE).

Noch vor wenigen Monaten wäre ein solcher Besuch undenkbar gewesen. Seit Beginn des Arabischen Frühlings 2010/2011 liegen die Türkei und die VAE im Dauerkonflikt. Die beiden Länder haben unterschiedliche Vorstellungen, wie es nach dem Fall der arabischen Diktatoren weitergehen soll: Erdogan und seine Regierungspartei AKP fühlen sich den Muslimbrüdern politisch-ideologisch verbunden, Abu Dhabi sieht seine autoritäre Staatsform durch die Revolutionen in Gefahr und stützt die Militärregimes in Ägypten, Libyen und dem Sudan.

Erdogans Visite vorausgegangen war ein Besuch des Kronprinzen von Abu Dhabi, Mohammed bin Zayed, kurz MbZ, vergangenen November in Ankara. Es liegt nahe, dass der türkische Präsident angesichts der anhaltenden Wirtschaftskrise auf emiratische Investitionen schielt. Doch was will MbZ? «Der schwarze Prinz», wie ihn die Türken nennen, ist De-facto-Herrscher der Vereinigten Arabischen Emirate; er reagiert mit der Annäherung an Ankara auf die neue Sicherheitsarchitektur in der Region.

Abu Dhabi will Erdogans Kontakte

Unter US-Präsident Donald Trump war man sich einig: Der Iran war der Feind, es galt das Atomabkommen zu verhindern. Doch mit der neuen US-Regierung unter Präsident Joe Biden, die das Atomabkommen mit dem Iran wiederbeleben will, haben sich die Beziehungen abgekühlt. Die Emirate suchen die Annäherung an Teheran und könnten auch ein Interesse an Erdogans Kontakten dorthin haben.

Die politischen und militärischen Konflikte um Katar und in Libyen, in denen sich Ankara und Abu Dhabi unversöhnlich gegenüberstanden, haben sich inzwischen weitgehend erledigt. Es ist also im Sinne von MbZ, sich mit einem regionalen Akteur wie der Türkei zu arrangieren, selbst wenn ideologische Gräben weiterhin bestehen.

Erdogans Aussenpolitik ist gescheitert

Erdogan wiederum handelt klar erkennbar aus der Not heraus. Seine selbstbewusste und oft aggressive Aussenpolitik der vergangenen Jahre, mit der er die Türkei zu einer regionalen Vormacht machen wollte, ist inzwischen weitgehend gescheitert. Die Türkei hatte sich durch die unverhohlene Unterstützung der Muslimbrüder nicht nur mit den VAE, sondern auch mit anderen arabischen Schwergewichten wie Saudiarabien und Ägypten ohne Rücksicht auf Verluste angelegt. Ankara hatte den VAE zeitweise sogar vorgeworfen, die in der Türkei als Terrororganisation geführte Bewegung des Predigers Fetullah Gülen finanziert und so den gescheiterten Staatsstreich von 2016 mitgetragen zu haben.

Auch die früher guten türkischen Beziehungen zu Israel haben in den letzten Jahren schwer gelitten. Die Annäherung Jerusalems an die Golfstaaten hatte Ankaras De-facto-Selbstausgrenzung daher noch weiter verschärft. Nun versucht Ankara, die eigene Isolation in der muslimischen Welt – und auch gegenüber Israel – zu überwinden. Umso wichtiger sind dabei die VAE, die der grösste Handelspartner der Türkei unter den Staaten des Golf-Kooperationsrates sind.

Die türkische Wirtschaft ist am Boden

Ausserdem braucht Erdogan dringend Geld: Wegen der schlechten Wirtschaftslage samt der sehr hohen Inflation und der anhaltenden Währungskrise verliert der Präsident politisch an Rückhalt. Bei seinem Türkei-Besuch im November hatte MbZ bereits einen Fonds für Türkei-Investitionen in Höhe von zehn Milliarden US-Dollar zugesagt.

Für die VAE stellt die Schwäche der türkischen Wirtschaft eine Chance dar. Es wird erwartet, dass zwölf Abkommen zwischen der Türkei und den VAE unterzeichnet werden, unter anderem in den Bereichen Investitionen, Handel, Verteidigung, Verkehr, Landwirtschaft und Gesundheit.

