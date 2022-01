Morddrohungen gegen Politikerin – Warum es Frauen in Italien so schwer haben Laura Boldrini war mal die Nummer 3 der Republik. Sie erzählt, warum es noch nie eine Italienerin zur Staatspräsidentin gebracht hat – und es wohl auch diesmal keine schafft. Oliver Meiler aus Rom

Aus dem Nichts ins Licht – und dann in den Dreck: Laura Boldrini wurde kurz nach ihrer Wahl zur Abgeordneten auch schon Parlamentspräsidentin. Nun muss sie ständig bewacht werden. Foto: Andreas Solaro (AFP)

«Frauenfeindlichkeit», sagt Laura Boldrini und hebt plötzlich die Stimme am Telefon, «ist auch eine politische Strategie, um uns klein zu halten, um allen Frauen zu zeigen: ‹Schaut nur, was euch widerfährt, wenn ihr den Kopf aus dem Fenster streckt, wenn ihr eure Meinung sagt.›» Sie muss es wissen, sie hat so viel davon abbekommen, so viel Dreck, wie zuletzt keine andere Frau in Italien. Vulgäre Beschimpfungen, sexistische Angriffe, Morddrohungen im Netz. Und das Schlimme daran: Berühmte politische Anführer haben mitgehetzt.

Unten, vor dem Eingang des Hauses in Rom, in dem die sozialdemokratische Abgeordnete und Frauenrechtlerin aus den mittelitalienischen Marken wohnt, steht ein Jeep der Armee, rund um die Uhr. Irgendwann war dem Staat klar geworden, dass «la Boldrini», wie sie genannt wird, als wäre sie eine Marke, geschützt werden muss, dass sie in Gefahr ist.