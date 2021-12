Schlemmen an den Feiertagen – Warum es für das Dessert immer noch Platz hat Unser Körper hat für verschiedene Nahrungsmittel unterschiedliche Sättigungsgrenzwerte. Tara Parker-Pope

Auch wenn man schon satt ist: Ein Schoggimousse oder eine Crème brulée darfs dann schon noch sein. Foto: Chantal Dervey (VQH)

Es ist eines der seltsameren Phänomene während der Feiertage: Nach einem festlichen Mahl fühlen wir uns völlig satt, und trotzdem finden wir immer noch Platz für ein Dessert. Unsere Fähigkeit, an Weihnachten und anderen Feiertagen grosse Mengen zu essen, hängt mit der schieren Vielfalt der Speisen zusammen, die typischerweise auf einem Festtagstisch angeboten werden. Abwechslung regt den Appetit an.

Dieser «Abwechslungseffekt» ist eine evolutionäre Anpassung, die uns in Zeiten, als es noch keine Buffets gab, gut gedient hat. Stellen Sie sich vor, Ihre Vorfahren hätten sich an Büffelfleisch satt gegessen und wären dann an einer Hecke mit reifen Beeren vorbeigekommen – aber alle wären zu satt, um sie zu essen. Der Verzicht auf den Nachtisch würde in diesem Fall bedeuten, dass man auf einen Vorrat an wichtigen Nährstoffen verzichten müsste. (Und wenn das passiert wäre, würden Sie diesen Text jetzt wahrscheinlich nicht lesen.)