Fluglärm am Zürichsee – Warum es in den letzten Wochen weniger Südanflüge gab Im Oktober war es am Himmel über dem Zürichsee stiller als sonst – trotz Herbstferien und entsprechend viel Flugverkehr. Doch die Ruhe war nur vorübergehend. Michel Wenzler

Lärm von oben: Eine Swiss-Maschine fliegt den Flughafen von Süden her an und sorgt am Zürichsee für Nebengeräusche. Foto: Keystone

Lärm fällt oft umso mehr auf, wenn er plötzlich nicht mehr da ist. Manchen Menschen in der Zürichseeregion könnte es deshalb in letzter Zeit so ergangen sein wie einer Leserin aus Stäfa: Sie wundert sich darüber, dass sie in den vergangenen vier Wochen nur noch selten von Fluglärm betroffen war. «Mir ist aufgefallen, dass es seit circa einem Monat praktisch keine Südanflüge mehr gibt», schreibt sie in einer Zuschrift an diese Zeitung.