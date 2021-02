Unterschiede zwischen Frau und Mann in der Vermögensberatung – Warum Frauen beim Geldanlegen schlechter wegkommen In der Vermögensberatung erhalten Frauen Aktienfonds mit tieferen Renditen und bezahlen höhere Gebühren als Männer. Mit guter Vorbereitung können aber alle Anleger mehr aus einem Beratungsgespräch herausholen. Bernhard Kislig

Anlegerinnen und Anleger sollten auch wissen, über was sie in einem Vermögensberatungsgespräch nicht reden wollen. Foto: Thomas M. Barwick (Getty Images)

Es klingt wie ein plumpes Vorurteil, das Frauen schlechte Finanzkenntnisse unterstellt: Wenn sie ihr Geld anlegen, bezahlen sie höhere Gebühren und erhalten sogar noch weniger Rendite als Männer. Zu diesem Fazit kommt eine Studie des Leibniz-Instituts für Finanzmarktforschung (Safe) in Frankfurt, für die bei einer deutschen Grossbank 27’000 Vermögensberatungsgespräche von über 4000 Beratern mit 13’000 Kunden ausgewertet wurden. Daraus zu folgern, dass Frauen im Umgang mit Finanzen weniger geschickt sind, wäre allerdings ebenso falsch wie das abgedroschene Klischee, dass Frauen schlechter Auto fahren. Tatsächlich dürften sie vor allem sicherer unterwegs sein. Christine Laudenbach, Co-Autorin der Studie und Professorin am Institut für Finanzen und Statistik der Universität Bonn, bestätigt, dass Frauen beim Geldanlegen mehr Wert auf Sicherheit legen und deshalb bewusst in weniger riskante Finanzprodukte investieren. Mit dem Verlustrisiko sinkt auch die Chance, eine überdurchschnittliche Performance zu erzielen.

«Frauen wissen mehr, als sie denken.» Christine Laudenbach, Finanzprofessorin

Die vier Autorinnen und Autoren der Studie haben auch das Finanzwissen von Anlegerinnen und Anlegern getestet. Hier scheint sich auf den ersten Blick ebenfalls das Vorurteil zu bestätigen, dass Frauen im Umgang mit Finanzen weniger versiert sind: In den Tests haben sie signifikant schlechter abgeschnitten als Männer. Doch Laudenbach relativiert erneut: Dieser Unterschied lasse sich teilweise dadurch erklären, dass Frauen häufiger als Männer einräumen, eine Antwort nicht zu kennen. «Werden Frauen zu einer Antwort gezwungen, ist die Wissenslücke deutlich kleiner – Frauen wissen also mehr, als sie denken.»

Frauen erhalten häufiger bankeigene Produkte

Weiter zeigt die Studie, dass Frauen für Aktienfonds höhere Gebühren bezahlen. Frauen erhielten öfter bankeigene Produkte, während Männer mehr Finanzprodukte von Fremdanbietern kauften. Doch bankeigene Produkte sind häufig teurer (lesen Sie hier mehr dazu). Das hat zur Folge, dass Frauen gleich viel oder sogar höhere Gebühren bezahlen, selbst wenn Männer einen riskanteren Fonds mit höherem Aktienanteil kaufen. Hinzu kommt, dass Männer mehr Rabatte aushandeln.

Warum akzeptieren Frauen häufiger Finanzprodukte mit höheren Gebühren? Dazu liefert die Studie einige mögliche Erklärungen. Deutlich mehr Frauen stellten fest, dass sie sich ohne Berater bei Anlageentscheiden nicht sicher fühlten. Mehr Frauen sagten, dass es für sie eine grosse Erleichterung sei, finanzielle Entscheide zu delegieren. Dagegen nannten deutlich mehr Männer als Grund für das Gespräch mit einem Vermögensberater, dass sie nur eine Zweitmeinung einholen wollten.

Unterschiede im Beratungsgespräch mit Frauen und Männern

«Frauen gehen anders in ein Beratungsgespräch und räumen öfter von Beginn weg ein, dass sie keine Ahnung von Finanzgeschäften hätten», sagt Karl Flubacher, der in leitender Funktion beim VZ Vermögenszentrum arbeitet und über langjährige Erfahrung in der Vermögensberatung verfügt. Zudem seien ihnen ein vertrauensvolles Verhältnis und eine gute Betreuung wichtig. Handkehrum gelte es traditionellerweise als männlich, sich in Finanzfragen auszukennen. «Männer wissen, was an der Börse läuft.» Dementsprechend erlebt er, dass Männer oft anders in ein solches Beratungsgespräch einsteigen, erläutert Flubacher. «Männer sehen den Vermögensberater eher als Zulieferer für eine bereits entwickelte Strategie und fühlen sich als Sieger, wenn sie einen finanziellen Vorteil aushandeln können.»

Flubacher betont schliesslich, dass diese Einordnungen natürlich nicht für alle Kundinnen und Kunden gleichermassen gelten. Grundsätzlich geht er aber davon aus, dass sich die Resultate der Studie der Universität Bonn auf die Schweiz übertragen lassen. Er weist auch darauf hin, dass Frauen vergleichsweise selten alleine zu einem Finanzberater gehen würden. Mangels Interesse werde diese Aufgabe in der Regel an den männlichen Partner abgegeben. Sind so trotzdem aussagekräftige Forschungsresultate zu Anlageentscheiden von Frauen möglich? Die Forscherin Christine Laudenbach betont, dass sie in ihrer Studie genügend Frauen erfassen konnte.

Wie sollten Anleger vorgehen, um in einer Vermögensberatung gute Resultate zu erzielen? Flubacher rät, erstens zu bestimmen, was besprochen werden soll. Will der Berater weitere Themen anschneiden, darf dies abgelehnt werden. «Das ist, wie wenn man mit dem Auto in die Werkstatt fährt – und der Mechaniker auch Arbeiten empfiehlt, die nicht zwingend nötig sind.» Weiter empfiehlt Flubacher vom VZ Vermögenszentrum, gut dokumentiert zum Beratungsgespräch zu erscheinen und die Ausbildung des Beraters zu prüfen, die in der Regel auf der Visitenkarte ersichtlich ist. Es ist auch wichtig, die finanziellen Interessen zu kennen. Niemand arbeitet gratis. Wenn Beratungsgespräche bei Banken und Versicherungen nichts kosten, will der Berater mit den Produkten, die er verkauft, Geld verdienen. Und vor allem, wenn es um höhere Beträge geht, lohnt es sich, Konkurrenzangebote einzuholen. Bei Hypotheken gibt es rasch einmal Verhandlungsspielraum. Eine Investition von 100’000 Franken reiche aber nicht aus, um mit einer Konkurrenzofferte eine erhebliche Gebührenreduktion herauszuschlagen, sagt Flubacher.

Mit kleinen Investments ein Gefühl für den Aktienmarkt bekommen

Professorin Christine Laudenbach hält es für wichtig, zuerst ein Gefühl für den Aktienmarkt zu entwickeln. Dies zum Beispiel, indem Anlegerinnen oder Anleger kleine Sparbeträge von weniger als 100 Franken in breit diversifizierte Indexfonds einzahlen. Es gebe auch verschiedene informative Podcasts zum Aktienmarkt, von denen sich im Internet leicht eine grössere Auswahl finden lasse. Von Börsenbriefen, die einzelne Aktientitel empfehlen, rät sie jedoch ab. Für sich privat legt Laudenbach auch Geld in passive Indexfonds an.