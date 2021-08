Der Hund im uralten Wolfspelz – Warum gibt es gelbe Boxer und Doggen? Wölfe und Haushunde haben ihr helles Fell von einem vor zwei Millionen Jahren ausgestorbenen Verwandten des Wolfs geerbt, wie Berner Forscher jetzt herausfanden. Barbara Reye

Diese gelbe Dogge nimmt in den USA an einer Hundeshow teil. Foto: Getty Images, AFP

Wer Boxer, Doggen oder Schäferhunde züchtet, ist oft erstaunt, welche Fellfarbe die Welpen plötzlich haben. Um solche Überraschungen zu vermeiden, werden nicht nur die Rüden zur Deckung gezielt ausgewählt, sondern bei den Zuchttieren vorher oft auch ein Gentest gemacht. Denn alle diese drei Rassen können völlig unterschiedliche Fellmuster aufweisen – einfarbig von ganz Schwarz bis zu hellem Gelb oder auch gefleckt oder gescheckt an einigen Körperteilen wie etwa den Beinen oder dem Bauch.

Jetzt haben Genetiker der Universität Bern zusammen mit ausländischen Kollegen herausgefunden, wie der «Hauptschalter» dieser Farbmuster, das Agouti-Gen, funktioniert. «Mit der Aktivierung dieses Gens kann ein Säugetier genau steuern, wann und wo das Fell gelb oder schwarz gefärbt wird», erklärt Tosso Leeb von der Universität Bern. Bei unseren Wölfen ist zum Beispiel das Haar am Rücken meist gebändert. Das heisst, dass jedes einzelne Haar an der Spitze schwarz ist, in der Mitte hell und am Ansatz wieder schwarz. Dagegen sei der Berner Sennenhund so gezüchtet worden, dass er nur einfarbige Haare habe, schwarze am Rücken, gelbe an den Brandabzeichen und unpigmentierte an der Brust.