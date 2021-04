Umstrittenes Corona-Vakzin – Warum Grossbritannien weiterhin alle mit AstraZeneca impft

Grossbritannien wendet den Impfstoff trotz der Bedenken in anderen Ländern immer noch bei Menschen jeden Alters an – 13,7 Millionen erhielten schon eine AstraZeneca-Impfung. Doch was ist mit den Nebenwirkungen?