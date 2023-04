Zürcher Ex-Agent im Interview – Warum hat die Polizei keine Spitzel bei den Linksextremen, Herr Schaffner? Er war «undercover» bei den Autonomen und vermittelte für die Stadt bei Demonstrationen. Willy Schaffner erklärt, wieso ein Einsatz bei den Linksextremen heikel wäre – und mahnt zur Besonnenheit. Sascha Britsko

«Dass es heute keine Spitzel mehr gibt, ist politisch gewollt»: Der 73-jährige Willy Schaffner ermittelte früher verdeckt in der autonomen Szene. Foto: Paolo Dutto (13Photo)

Er war fünf Jahre lang Spitzel der Stadtpolizei in der linksautonomen Szene. In den 1980er-Jahren schleuste er sich in die Zürcher Jugendbewegung ein. Einst gelang es ihm sogar, in den abgeschlossenen Politzirkel um Andrea Stauffacher zu fgelangen. Stauffacher ist die Kernfigur des Zürcher «Aufbaus», jener Organisation, die in der Krawallnacht vom letzten Samstag auf Sonntag mitmarschiert ist.