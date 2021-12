Geldblog: Glarner Kantonalbank – Warum hat diese Aktie nicht besser performt? Trotz stabilem Geschäft haben die Aktien der Glarner Kantonalbank in diesem Jahr enttäuscht. Dafür gibt es klare Gründe. Martin Spieler

Dividendenrendite ja, Wachstum nein: Ein Gebäude der Glarner Kantonalbank in Näfels. Foto: Christian Beutler (Keystone)

Vor einiger Zeit empfahlen Sie mit fundierter Begründung die Aktie der Glarner Kantonalbank zum Kauf. Ich befolgte Ihren Rat, bin aber trotz der Dividendenausschüttung über den Kursverlauf enttäuscht. Es herrscht zurzeit so etwas wie eine Ausverkaufsstimmung. Wie erklären Sie sich diesen enttäuschenden Verlauf? Die Bank ist meines Wissens nicht in Skandale verwickelt und es drohen ihr keine grossen Bussen wie bei Credit Suisse oder UBS. Leserfrage von U.H.

Die Papiere der Glarner Kantonalbank sind definitiv keine Wachstumsaktien. Wenn Sie diese Titel im Depot haben, dürfen Sie nicht erwarten, dass Sie eine schöne Kurssteigerung sehen werden – auch künftig nicht. Viel liegt da nicht drin. Für die Aktie spricht meines Erachtens etwas anders: Die attraktive Dividendenrendite, welche auf dem aktuellen Kurs bei fast 4 Prozent liegt – und dies in einem Umfeld von rekordtiefen Zinsen. Allerdings ist eine Dividende nie garantiert. Nun verstehe ich, dass man trotz hoher Dividendenrendite keine Buchverluste möchte. Man kann bei einer solchen Dividendenrendite gut damit leben, wenn es kursmässig mit der Aktie nicht richtig vorwärtsgeht, aber möchte dennoch nicht auch noch auf Buchverlusten sitzen.

Unsicherheit kommt an der Börse immer schlecht an und belastet in der Regel den Kurs.

Die Kursentwicklung in diesem Jahr spricht denn auch gegen die Aktie. Grund für die enttäuschende Kursentwicklung waren einerseits die mangelnde Begeisterung der Anlegerinnen und Anleger generell für Bankaktien – wobei es durchaus Bankentitel gibt, die auch 2021 gut gelaufen sind – und anderseits unternehmensspezifische Aspekte. Im Falle der Glarner Kantonalbank betrifft dies die politische Unsicherheit, die auf der Bank lastet. Es ist vorgesehen, dass die Glarner Kantonalbank in eine privatrechtliche Aktiengesellschaft umgewandelt, die Staatsgarantie abgeschafft und die Beteiligungsquote des Kantons an der Bank von bisher 68 Prozent auf nur noch 33 Prozent gesenkt werden sollen. Eigentlich hätte die damit verbundene Änderung des Kantonalbankengesetzes von der Glarner Landsgemeinde bereits im September 2021 beschlossen werden sollen. Dieses Traktandum wurde aber auf 2022 verschobe, womit die politische Unsicherheit weiter bestehen bleibt.

Unsicherheit kommt an der Börse immer schlecht an und belastet in der Regel den Kurs. Dazu kommt, dass die Bank im ersten Semester nur ein stabiles Ergebnis erreicht hatte, der Reingewinn aufgrund von Steuereffekten leicht um 1,1 Prozent auf 13,1 Millionen Franken abnahm und das Management nach den Halbjahreszahlen auch keinen Ausblick für das Gesamtjahr abgegeben hatte. Auch dies beinhaltet für die Investoren somit eine Unsicherheit.

Dennoch bleibe ich für die Glarner Kantonalbank zuversichtlich. Operativ ist das Institut aus meiner Sicht gut aufgestellt. Insbesondere im Zinsengeschäft, das rund drei Viertel zum Ertrag beiträgt, kann die Bank überzeugende Ergebnisse präsentieren. Auch das Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft läuft. Wachstumschancen sehe ich im Hypothekarbereich, wo die Glarner Kantonalbank mit ihren Online-Hypotheken auch national auf Wachstumskurs ist. Das starke Hypothekargeschäft beinhaltet allerdings Risiken für den Fall, dass es in der Schweiz zu einem starken Einbruch bei den Immobilienpreisen kommt, was ich vorderhand aber nicht erwarte.

Auch in anderen Bereichen fällt das Institut immer wieder mal durch innovative digitale Lösungen auf – so etwa mit «freeMe», einer digitalen Lösung für Freizügigkeitskonten. Ich gehe davon aus, dass die Änderung des Kantonalbankengesetzes im nächsten Jahr beschlossen wird, womit sich die Kantonsbeteiligung reduzieren würde, was weniger Sicherheit für die Anleger bietet. Dennoch bin ich überzeugt, dass das Institut auch dann noch zu den stabilen Kantonalbanken zählt, zumal der Kanton selbst dann rund einen Drittel an der Bank halten würde.

Martin Spieler Infos einblenden Foto: Esther Michel Martin Spieler ist unabhängiger Wirtschafts- und Finanzexperte. Er war Chefredaktor der «SonntagsZeitung», der «Handelszeitung» und der TV-Börsensendungen «Money» und «Money Talk». Auf TeleZüri, Tele M1 und Tele 1 moderiert er jede Woche TV-Geldsendungen, zudem ist er täglich auf verschiedenen Radiostationen zu hören. Im Geldblog beantwortet Martin Spieler täglich von Montag bis Samstag eine Leserfrage rund ums Geld. Haben Sie eine Frage? Schreiben Sie uns an geldberater@sonntagszeitung.ch.

