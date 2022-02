Christian Drosten im Interview – «Warum hat er mich nicht einfach mal angerufen?» Ein Deutscher Physiker behauptet, Experten verschleierten bewusst den Ursprung von Sars-CoV-2. Was der ebenfalls beschuldigte Virologe zu diesen Vorwürfen sagt. Hanno Charisius

Wurde die Labor-These politisch Unterdrückt? «Die Personen, die das behaupten, haben dafür keinen einzigen Beleg vorgelegt. Es gibt auch keinen»: Corona-Experte Christian Drosten. Foto: Michael Kappeler (Keystone)

In einem Interview mit der NZZ breitete der Hamburger Physiker Roland Wiesendanger in der vergangenen Woche seine Spekulationen aus: Das Coronavirus Sars-CoV-2 stamme aus einem Labor in der chinesischen Stadt Wuhan. Er wirft dem Charité-Virologen Christian Drosten bewusste Irreführung und Vertuschung vor. Als Mitglied einer Expertenrunde, die vom US-amerikanischen Präsidentenberater Anthony Fauci angeregt wurde und sich Anfang Februar 2020 per Schaltkonferenz traf, soll Drosten dazu beigetragen haben, den vermeintlichen Labor-Ursprung zu verschleiern. Belege für die Behauptung gibt es keine. Die meisten Expertinnen und Experten halten einen Ursprung des Virus aus dem Tierreich für deutlich plausibler.