Auslaufmodell Hausfrau – Warum heute keine mehr Hausfrau sein mag Früher versorgte sie einem Grosshaushalt. Dann verkam sie zur Familienfrau und verlor ihr Ansehen. Was nun?, fragt unsere Autorin Christine Richard Michèle Binswanger

Die vermeintlichen Freuden des Hausfrauendaseins wurden in den frühen 1950er-Jahren besonders kitschig beschworen. Foto: Getty Images

Zunächst eine Suchmeldung: Wo eigentlich ist die Hausfrau? Schon antwortet die Familie im fröhlichen Chor: Hier ist sie doch! Seht her! Hier richtet sie Betten und Mahlzeiten, dort putzt sie und räumt auf; mal kümmert sie sich um volle Wäschekörbe, mal um das reichhaltige Seelenleben ihrer Lieben. Und draussen um ihren Teilzeitjob.

Schon wahr, die Hausfrau ist überall zu finden. Nur leider nirgends in der Öffentlichkeit. In den Medien, Büchern, Theatern und Ausstellungen ist die Hausfrau kein Thema. In Parteien, Parlamenten und anderen Lustbarkeiten kommt sie nicht vor. Die Mutter schon, die Hausfrau nicht. Gleicher Lohn für Mann und Frau steht auf der Tagesordnung, die Bezahlung der Hausfrau nicht. Die Hausfrau verdient kein Geld. Ihre Leitwährung heisst Liebe.