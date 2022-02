Zunahme an Umstürzen – Warum in Afrika so viel geputscht wird Erst Mali, jetzt Burkina Faso – und das waren längst nicht alle: In Afrika gibt es so viele Umstürze wie seit langem nicht mehr. Vom Atlantik bis zum Roten Meer regiert jetzt das Militär. Wie kommt es dazu? Bernd Dörries aus Kapstadt

Sympathien für Putschisten: Fussballfans halten ein Porträt des malischen Juntachefs Oberst Assimi Goita im Omnisport-Stadion in der kamerunischen Küstenstadt Limbe. Foto: Issouf Sanogo (AFP)

Gäbe es ein Handbuch für die erfolgreiche Durchführung eines Militärputsches, Oberstleutnant Paul-Henri Sandaogo Damiba hätte es sicher gelesen, weil er am 24. Januar alles so machte, wie es Putschisten in Afrika seit Jahrzehnten gemacht haben: Seine Einheiten besetzten wichtige strategische Punkte in Burkina Fasos Hauptstadt Ouagadougou, stürmten den nationalen Fernsehsender.