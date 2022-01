Abstimmung zum Mediengesetz – Warum in Skandinavien viele für Online-Zeitungen bezahlen – und in der Schweiz nur wenige In Norwegen und Schweden machen die grossen Medienhäuser kommerziell erfolgreichen Online-Journalismus. Wie schaffen die das? Und welche Subventionen erhalten sie? Adrian Zurbriggen

Einmal Leserin, immer Leserin: Schwedinnen und Schweden gehörten zu den fleissigsten Zeitungslesenden der Welt, nun nutzen sie sehr häufig kostenpflichtige Online-Medien. Foto: Alamy Stock Photo

In Norwegen tun es 45 Prozent aller Erwachsenen, in Schweden 30 Prozent: bezahlen für Online-Medien. Die beiden skandinavischen Länder sind damit weltweit führend. Ebenfalls in die Top Ten schafft es die Schweiz, mit bloss 17 Prozent liegt sie aber deutlich dahinter.