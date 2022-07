Ukrainische Flüchtlinge in der Stadt – Warum in Zürich Wohnungen für Geflüchtete leer stehen Während Ukrainerinnen und Ukrainer nach Wohnungen suchen, hat die AOZ in der Stadt über 1000 Wohnmöglichkeiten beschafft. Doch viele sind ungenutzt. Weshalb? David Sarasin

Ausblick aus der Wohnung, die unter jener leer stehenden der AOZ liegt. Foto: Urs Jaudas

So was fällt auf im Quartier. In Zürich-Wipkingen ist eine schöne Dachwohnung an der Wibichstrasse mit Blick über die Stadt bereits seit April unbewohnt. Offenbar war bereits ein Nachmieter gefunden worden, der aber nie eingezogen ist, munkeln Anwohnerinnen und Anwohner. Ein Nachbar sagt am Telefon, er selbst habe sich beworben, aber eine Absage erhalten.